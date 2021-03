Se billedserie Gentofte Volleys brødrepar Rasmus og Sebastian Mikelsons forsøger at blokere angreb fra Middelfarts anfører Nikolai Hjort i Landspokalfinalen. Men uden held. Ikke meget lykkedes for Gentoftes favoritter i det overraskende nederlag. Foto: Cecilie Spendrup Petersen

Stormvejr over Lillebælt: Gentofte Volley tabte pokalfinalen

Da Gentofte Volleys herrer endelig tabte en kamp, blev det en dyr en af slagsen. Landspokalfinalen blev overraskende tabt til et fantastisk velspillende Middelfart-hold, der sejrede med de overbevisende cifre 3-0

01. marts 2021

Kun to sæt har Gentofte Volley hidtil tabt i den indeværende sæson, hvor de har fejet al modstand til side. Men ingen er usårlige, heller ikke i volleyball, og Gentoftes imponerende sejrsstime mødte sin bratte afbrydelse, da Middelfart lørdag stod på den anden side af nettet i Landspokalfinalen.

Der var tomt på tilskuertribunen i Lillebæltshallen i Middelfart, da det lokale undertippede hold benyttede lodtrækningsgevinsten i form af hjemmebane til at levere en veltilrettelagt opvisning i effektiv volleyball. Gentofte-spillerne, der ingen problemer har haft med at vinde de to holds opgør i ligaen med 3-0, var paralyseret næsten fra kampens start.

Middelfart har spillerne til at kunne lægge et effektivt servepres på selv Gentoftes normalt meget stabile servemodtagning. Nikolai Hjort og Irvan Singh Brar, der særdeles velfortjent blev pokalfighter, var ikke alene om at levere skarpe - og stort set fejlfri - server på stribe. Samtidig lykkedes det ikke for Gentofte i kampens første halvdel at lægge noget, der lignede pres på fynboernes modtagning.

Gentofte-spillerne var ikke klar til at omstille sig i forhold til det forvandlede Middelfart-hold. Ikke meget fungerede i første sæt, hvor angriberne ikke havde de sædvanlige gode betingelser, som en stabil modtagning giver. Det blev 25-18 til hjemmeholdet i første sæt.

Rådvilde Gentofte Det er mere end halvandet år siden, at et dansk hold har sat Gentofte under betydeligt pres, og det var selv de rutinerede Gentofte-profiler ikke på dagen i stand til at finde udveje imod. Mads Møllgaard, Ibrahim Alievski og Sebastian Mikelsons, der alle har vundet adskillige danske titler i en årrække, var rådvilde.

"Vi har ikke prøvet at spille mod et hold på det niveau, som Middelfart pludselig kom op på i dag - bortset fra i Europa Cup," bemærkede Gentoftes anfører Sebastian Mikelsons efter kampen. "Vi blev nok lidt overraskede over, at vi kunne få modstand af den kaliber. Modtrækkene fandt vi ikke i tide. Først til sidst spillede vi - for sent - lige op mod stormvejret fra Lillebælt."

Alt lykkedes for Middelfart I andet sæt kunne Middelfart-spillerne, båret frem af succesen i første sæt, nærmest gå på vandet. Alt lykkedes simpelthen for holdet. Og Irvan Singh Brar rullede sig ud med en sjældent set angrebsopvisning i dansk volleyball. Til trods for, at den fik Gentofte-mandskabet til at ligne statister, lykkedes det alligevel at få 20 points.

Tomás Goldsmith var kommet på banen midt i kampen, og det hjalp på Gentoftes skarphed i serverne. Mod slutningen af tredje sæt begyndte det at se ud til, at kampen kunne vende. Men i den afsluttende fase holdt hjemmeholdet nerverne i ro og vandt 26-24. Dermed blev det ikke til det tredje pokalmesterskab på stribe for Gentofte Volley.

"Hold da op. Midt i skuffelsen over finalenederlaget må jeg tage hatten af for Middelfart. Det var ganske enkelt en af de flotteste spillemæssige præstationer af et dansk volleyballhold, jeg har set længe. Vi bliver taget på sengen i dag, og det var velfortjent, at Middelfart fik sin første pokaltitel i 40 år," lyder kommentaren fra Gentofte Volleys næstformand, Robert Mikelsons.

