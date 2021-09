Se billedserie Sådan kommer Akvariet til at tage sig ud udefra. Visualisering: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Store planer for gammelt akvarie: Her er status

Det bliver først ved udgangen af 2022, at Akvariet, der skal rumme fitness, restauranter og masser af kulturtilbud, står klar. Forsinkelsen skyldes især coronakrisen, der ramte de involverede parter hård

Villabyerne - 24. september 2021 kl. 07:22 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

10 år som graffitiramt spøgelsesbygning.

Læs også: Unge drenge set i forbindelse med påsatte brande

Det ender med at være skæbnen for Carl Oluf Gjerløv-Knudsens smukke, hvide funkisbygning i Charlottenlund Slotshave, der fra sin indvielse i 1939 og frem til 2012 var bopæl for Danmarks Akvarium.

For ejendomsudvikleren NPV, der for halvandet år siden præsenterede deres ambitiøse planer for en forvandling af stedet, er blevet forsinket et års tid, så de nu først regner med at kunne præsentere Akvariet - som byggeprojektet hedder - ved udgangen af 2022.

"Vores akvarieprojekt er blevet forsinket som følge af coronapandemiens negative indflydelse på både restaurations- og fitnessbranchen, som har været hårdt ramt. Den fremtidige drift af Akvariet hviler netop på de to brancher samt på kulturaktiviteter, som jo også har været på vågeblus under coronaen," fortæller Jens Schaumann, administrerende direktør i NPV.

Den oprindelige samarbejdspartner på fitness-området trak simpelthen følehornene til sig lige inden, byggeriet skulle i gang i begyndelsen af 2020, og pludselig var ingen restauratører interesserede i at indgå nye kontrakter. Alle frygtede for fremtiden. Det var dengang. Nu vender mundvigene heldigvis atter opad i kulturlivet og oplevelsesindustrien.

En anden forklaring på forsinkelsen er, at byggeprojektet er blevet ændret i forhold til fitnessdelen, der som noget nyt kommer til at rumme baner til en hastigt voksende sportsgren, nemlig padeltennis.

NPV er lige nu i gang med en detailprojektering af det reviderede projekt og forventer byggestart sidst på året.

Et levende kulturhus Der ender altså med at gå helt et helt tiår, fra fiskene rykkede ud, til de kulturhungrende borgere kan rykke ind. Men de har noget at glæde sig til, lover Jens Schaumann.

"Udover restauranter og fitness, så kommer der koncerter - både i stor og lille målestok - teater, forelæsninger, debatmøder. Det bliver et levende kulturhus. Vi har virkelig taget det på os, at kulturen skal være et bærende element for huset. I stedet for at opfatte kulturen som en nødvendighed, har vi gjort det til en dyd," siger Jens Schaumann og henviser til lokalplanen for området, der netop taler om, at stedet skal rumme kulturelle tilbud. Og han tilføjer:

"Vi forestiller os en kulturkalender, hvor der sker noget hele året. Vi vil gerne være en forlængelse af folks dagligstuer, et forsamlingshus med alle mulige kulturelle aktiviteter."

Selv mistede Jens Schaumann aldrig troen på projektet under coronakrisen.

"Vi føler os sikre på, at de aktiviteter, vi kommer med, har en stor appel til folk her i området," siger NPV's administrerende direktør, der til gengæld fik testet sin tålmodighed, inden byggetilladelsen endelig kom i hus.

Måtte vente længe Som en del af Gentofte Kommunes behandling af byggesagen, skulle kommunen først indhente tilladelse hos Fredningsnævnet. Det skyldes, at den nuværende vestfløj skal nedrives og erstattes af en ny vestfløj, der skal opføres i samme funkisstil som hovedbygningen.

"Vi har ikke ligget stille på noget tidspunkt. Vi fik blæst alle overflader af og kørt materialerne i deponi. Men vi glæder os til at præsentere den nye bygning, der vil være i pagt med hovedbygningen. Det bliver en klar forbedring - vi får simpelthen fuldbragt arkitektens tanker for bygningen," siger Jens Schaumann.

Åbningen ender med at blive 10 år efter, de gamle beboere flyttede ud, hvorfor har det dog taget så lang tid?

"Vi kan jo kun svare for den tid, vi har haft ejendommen (siden 2016, red.). I første omgang skulle der et nyt plangrundlag til, og siden skulle vi gennem den omtalte fredningssag. Selvfølgelig er det en streg i regningen, at det har taget så lang tid. Liggeudgifterne har været enorme, vi har jo betalt husleje fra dag ét. Jeg kan med sikkerhed sige, at vi ikke laver det her for at tjene penge, det er ren con amore," siger Jens Schaumann.

Hvor meget glæder du dig til at kunne præsentere Akvariet?

"Det bliver som juleaften, når vi slår dørene op. Det har været en hård fødsel, men siger man ikke, at når det har været en hård fødsel, så bliver det en smuk baby," spørger Jens Schaumann med et smil.

