Stor uge venter for danmarksmestrene

I de kommende fem dage skal Futsal Gentofte spille indledende runde i UEFA Futsal Champions League i Estland. Modstanderne er de svenske, estiske og de nordirske mestre. Kun vinderen går videre.

Gentofte holdet er topseedet, men trænerduoen Christoffer Haagh og Andreas Birkedal vurderer sandsynligheden for et avancement til 50/50.

"Vi har spillet mod svenske Hammarby tilbage i 2019, hvor det blev til en klar sejr. Den svenske liga er imidlertid i en rivende udvikling, så det er et stærkere hold vi skal møde i år. Også værterne fra Estland er et rigtigt godt futsalhold, så vi forventer en række meget lige kampe," siger Andreas Birkedal.

Forud for Champions League har Futsal Gentofte pudset formen af mod de to danske rivaler i Lystrup og Hjørring og senest for 14 dage siden med to kampe på de tyske vice-mestre HSV Panthers fra Hamborg. Kampene mod HSV blev som ventet helt lige og endte med én et-måls sejr til hvert hold.

Første kamp for Futsal Gentofte er i dag lørdag kl. 15 mod nordirske Sparta Belfast. Alle kampe bliver streamet live på internettet.