Stor lokalpolitisk interesse for at sænke hastigheden

Vi har spurgt en række medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune om, hvad de håber på at få ud af høringsprocessen omkring den aktuelle støjhandlingsplan og hvilke støjløsninger de selv tror på

Villabyerne - 03. december 2020 kl. 07:07 Kontakt redaktionen

Søren Heisel, viceborgmester og socialdemokratisk medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Søren Heisel mener, at der er flere oplagte initiativer at tage fat i. Selv husker han, at han gik til valg på at få nedsat farten på Smakkegårdsvej og Vangedevej.

"En hastighedsnedsættelse giver rigtig meget, ikke mindst kombinereret med støjsvag asfalt. Samtidig er den lavere hastighed og den minimerede modstand på kørebanen også CO2-besparende, så hvis vi vil være en grøn kommune, giver det god mening at lægge støjsvag asfalt," siger han.

Han understreer også, at en hastighedsnedsættelse har den sideeffekt, at det også gavner trafiksikkerheden, fordi en lavere hastighed fra f.eks. 60 til 50 km/t også giver en markant kortere bremselængde.

"Jeg har tidligere måske lidt naivt tænkt, hvorfor man ikke bare overdækker Lyngbyvejen, så kunne man sælge grundene og bruge dele af det nyvundne land til rekreative områder."

Men han måtte også erfare, at udgifterne var eksorbitant meget højere end de mulige indtægter på byggegrunde.

Men han vil omvendt ikke begrave ideen helt.

Fokus på støj Gentofte Kommunes Støjhandlingsplan 2021-2026 er sendt i høring frem til den 23. december.



I den forbindelse sætter Villabyerne fokus på støj.





I Støjhandlingsplanen finder man også en kortlægning af de boliger og personer, der er belastet med et støjniveau højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB.



Antallet af boliger, som er støjramte, er stort set uændret i forhold til støjkortlægningen, der lå til grund for den gældende Støjhandleplan 2014.





Trafiktallene har dog været stigende gennem de senere år, også i Hovedstadsområdet, hvilket betyder, at støjniveauerne fra veje, især de overordnede veje, også har været stigende. Det betyder, at støjniveauet er steget for flere af kommunens borgere.







"Det er vigtigt at have nogle visoner, og hvem ved, hvad der bliver muligt i fremtiden. Vi har jo fået Nordhavnstunnelen, og der bliver også talt seriøst om at grave Bispeengbuen ned," siger Søren Heisel.

Han køber ikke præmissen om, at borgerne selv har valgt at bo i et støjplaget område.

"Bare fordi nogle borgere selv har købt et hus i et støjplaget område, så er det jo ikke ensbetydende med, at man ikke kan gøre noget. Da vi satte hastigheden ned på Smakkegårdsvej og Vangedevej fra 60 til 50 km/t, faldt støjniveauet markant. Det eneste, det kræver, er at pille de eksisterende 60 km-skilte ned, for hastigheden i bebyggede områder er som udgangspunkt 50 km/t. 10 km hastighedsnedsættelse gør meget for støjen, men det gør altså også rigtig meget for trafiksikkerheden," siger Søren Heisel.

Han foreslår, at de 500.000 kr., der årligt er afsat til støjdæmpende tiltag i den handlingsplan, der nu er i høring, evt. kunne bruges til at betale differencen for at lægge den dyrere støjdæmpende asfalt. Ikke mindst, fordi det også har en miljømæssig gevinst.

"Hvis man ser på, hvor langt ens bil kører på literen alt efter, om man kører på grov bumlet asfalt eller en glat støjsvag belægning, er det tydeligt, at belægningen også har en positv indvirkning på CO2-udledningen."

Søren Heisel er derfor meget positiv i forhold til at tage diskussionen om, hvad der kan gøres for at nedbringe trafikstøjen, og han vil også på de indre socialdemokratiske linjer forsøge at påvirke partifællerne på Christiansborg til at se på muligheden for mere støjafskærmning langs motorvejen.

Kristine Kryger (R), næstformand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte.

Kristine Kryger er meget inspireret af det, der sker i andre lande og storbyer på trafikområdet lige nu.

"Der er mange steder i Europa et stigende fokus på de uhensigtsmæssige konsekvenser af fart og øget billisme. I Berlin er 72 procent af de mindre veje omfattet af hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Men også de større gennemgående veje er blevet omfattet af en natlig hastighedsbegrænsning på 30 km/t med det ene formål at begrænse trafikstøjen. Disse tiltag er blevet til, fordi borgere råbte politikerne op, og man har haft stor borgerinddragelse i kampen mod støj. Man har blandt andet skabt en online platform, hvor borgerne kan komme med forslag. Platformen har indtil videre genereret over 3.000 forslag, hvor de bedste udvælges og videreudvikles af politikerne. Sådan skal vi også arbejde i Gentofte," siger Kristine Kryger.

Hun nævner også, at man i Spanien indfører max 30 km/t på alle etsporede veje i alle spanske byer fra 1. januar 2021, og at andre lande som Frankrig, England og Sverige har indført tilsvarende lave fartgrænser i store dele af deres byer.

"Jeg er klar til at stille lignende forslag i kommunalbestyrelsen og arbejder lige nu på at udarbejde et forslag om at sænke farten til max 40 km/t på hovedparten af kommunens veje og lavere, hvor det giver mening," siger Kristine Kryger, der dog samtidig påpeger, at kommunen skal have de statslige myndigheders godkendelse til en sådan ændring, så det kan blive en lang proces.

I forbindelse med høringsprocessen håber hun på, at der kommer masser af gode forslag til at tøjle den stigende støj i Gentofte Kommune. Så hun appellerer til, at borgerne tager sig tid til at sende deres tanker om emnet ind.

"Det er vigtigt, at vi er flere der tænker med, når vi skal finde frem til gode løsninger til at komme støjen til livs."

Den helt store udfordring er, at Gentofte Kommune støder op til motorvej og at støjen hele tiden øges i takt med den stigende bilisme, hvis der ikke bliver tænkt i nye baner.

Kristine Kryger synes mange af de forslag, der allerede er kommet ind, er gode. Ikke mindst hastighedsnedsættelsen.

"Det er noget, som jeg og mange i mit politiske bagland bakker op om. Det har både positive konsekvenser for miljøet, sikkerheden, og så er det støjdæmpende," siger hun

I forhold til bedre støjværn og ny støjsvag belægning, så er Kristine Kryger bestemt ikke afvisende. Men understreger, at motorvejen er statens vej og at det derfor er dem, der skal påvirkes til at samarbejde om at løse opgaven. Hun er også åben over for forslagene om at nedgrave eller overdække de meste befærdede strækninger.

"Men jeg tror, vi kommer længere med hastighedsnedsættelse og værn. Det er utrolig dyrt at nedgrave, så vi skal være meget bevidste, hvor vi får mest effekt for pengene," siger Kristine Kryger.

Brigitta Volsted Rick, SF, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune

Hun håber på, at høringsprocessen vil afføde mange gode svar fra de borgere, som på den ene eller anden måde oplever ulemper ved støj i dag.

"De ved om nogen, hvor der er problemer, de lever med dem, og der er allerede kommet en del høringssvar med mange gode input. Vi vil også rigtig gerne høre forslag til konkrete løsninger," siger hun.

Hun er ikke i tvivl om, at i arbejdet med støjhandlingsplanen er den største udfordring ift. trafikstøj helt åbenlyst Lyngbyvejen, hvor vejtrafikstøjen er over 78 dB på hele strækningen i Gentofte Kommune. Derudover er Tuborgvej og Bernstorffsvej belastet af trafikstøj.

Mange har allerede foreslået, at man kunne grave motorvejen ned.

"Det vil være dyrt at få gravet motorvejen ned, som flere har foreslået allerede, men det vil oplagt være den bedste løsning. Men ellers ser vi gerne mange løsninger bragt i spil samtidig -nedsat hastighed, støjskærme, støjdæmpende asfalt, osv. Hvis vi tager nedsat hastighed, vil det med ét og ganske gratis fjerne noget af trafikstøjen, som Helene Brockmann (fra SF Gentoftes bestyrelse, red.) har foreslået," siger Brigitta Volsted Rick.

I støjhandlingsplanen er der årligt afsat 500.000 kr. til bekæmpelse af støj. Villabyerne har spurgt, hvad de penge evt. kunne gå til.

Her refererer Brigitta Volsted Rick til handlingsplanens strategiske mål.

Den nye Støjhandlingsplan har følgende strategiske mål:

"Gentofte Kommune har som mål at reducere antallet af boliger belastet med et støjniveau på over 58 dB ved facaden. Yderligere er målet, at så få boliger som muligt i kommunen er belastet af et støjniveau ved facaden over 68 dB fra kommunale veje."

På den baggrund skal Gentofte Kommune bruge midlerne til:

Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af køretøjer

Trafiksanering

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger

Krav i lokalplanlægningen

"Det er vi i SF faktisk meget enige i. Men det er klart, at det skal konkretiseres, så der virkelig sker noget. Og vi vil også gerne være med på mere vidtgående. SF vil også lægge pres på Christiansborg for at komme i dialog om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene og nedsættelse af hastigheden gennem kommunen."

Og derudover kan det være, at vi også skal lægge pres på politiet, som ifm. hastighedsnedsættelse i Københavns Kommune var imod," tilføjer Brigitta Volsted Rick.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Karen Riis Kjølbye (K) Karen Riis Kjølbye skriver til Villabyerne, at hun ikke har mulighed for at byde ind på dette tidlige tidspunkt i processen: "Vi skal først have høringsperioden afsluttet, og herefter politisk drøfte svarene og retning for anvendelse af afsatte midler," skriver hun til Villabyerne.

