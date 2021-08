Biografdirektør Sune Lind Thomsen og hans stab kan i det næste år bryste sig med titlen 'Byens Bedste Filmoplevelse'. Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

Stor hæder til Gentofte Kino

Biografen på Gentoftegade er kåret som 'Byens Bedste Filmoplevelse' i Berlingskes store fejring af det københavnske kulturliv

Villabyerne - 27. august 2021 kl. 09:51 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

At der ligger en overordentligt hyggelig og stemningsfuld biograf på Gentoftegade, er ikke nogen hemmelighed for borgerne i Gentofte. Men nu ved hele Storkøbenhavn det. For Gentofte Kino er netop blevet kåret som 'Byens Bedste Filmoplevelse' i AOK's (Berlingskes kulturredaktions, red.) store fejring af det bedste, det københavnske kulturliv kan byde på.

"En biografoplevelse handler ikke kun om det, du kan se på lærredet. Et godt indrettet rum med en særlig stemning kan starte oplevelsen, allerede inden lyset slukkes. Sådan er det i Gentofte Kino. Gentofte Kino er en særlig dame, og det siger en del om biografen, at den har logepladser. Her er kun det bedste godt nok," lyder det i AOK's begrundelse for prisen, som der ligger både en læserafstemning og en juryvotering til grund for.

Gentofte Kinos direktør, Sune Lind Thomsen, fik den glade besked torsdag aften, da han var ude og spise med gamle studiekammerater, så han var tvunget til at give en omgang.

"Det første, jeg tænker er, at det bare slet ikke passer. Men derefter kommer stoltheden. Alt det, vi har kæmpet for gennem nedlukning, kortvarig truende konkurs og corona-restriktioner, er lykkedes. Vi har insisteret på, at biografer kan noget ganske særligt, og Gentofte Kino er ingen undtagelse. Her starter oplevelsen ved indgangsdøren, og det sætter publikum heldigvis pris på," siger Sune Lind Thomsen til Villabyerne. Og han tilføjer:

"Nu skal vi fejre i hele personalegruppen, og derefter er det snuden i sporet, fremad med flere store oplevelser og særvisninger på plakaten til vores publikum."

I samme kategori var også Moviehouse Hellerup nomineret. Ballegaards Smørrebrød på Ordrupvej var nomineret som 'Byens Bedste Takeaway', men her vandt Nomas burgerbar Popl. Cirkusrevyen 2021 var nomineret som 'Byens Bedste Forestilling', men her vandt Teater Republique med deres 'Lolita for altid'-forestilling.

