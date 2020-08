Der er forbud - og tydelig skiltning - imod netop løse hunde i sommerhalvåret. Men ikke alle hundeejere overholder det. Modelfoto Foto: TrainedPets - stock.adobe.com

Stor debat på Facebook: "Det er nærmest et tyranni, at hundes velfærd overgår hensyn til almindelige menneskers"

Et enkelt spørgsmål skabte stor debat på Villabyernes Facebook-side. En læser spurgte nemlig, om hundeejere ikke kunne læse, siden hun mødte så mange løse hunde, når hun gik tur Charlottenlund Strand

Villabyerne - 27. august 2020 kl. 11:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan hundeejere ikke læse, spurgte en af vores læsere, der var træt af at møde løse hunde ved Charlottenlund Strand, når hun gik tur med sit barnebarn. I sommerhalvåret skal hunde være i snor, hvilket der er skiltning på strandene om. På Villabyernes Facebook-side spurgte vi, om andre også oplevede det som et problem, at hunde løb løs ved Charlottenlund Strand? Dét spørgsmål skabte stor debat. Læs et udpluk her: Ulla Heegaard "Det er nærmest et tyranni, at hundes velfærd overgår hensyn til almindelige menneskers udfoldelse ved stranden. Det er ikke kun ved Charlottenlund Strand, det foregår hæmningsløst ved alle strande i Danmark."

Anette Holstein "Jeg kommer på stranden så at sige hver dag, jeg har kun oplevet, at der i sommerperioden er løse hunde meget tidligt om morgenen, der lige får lov til at bade, og det foregår altid langt langt væk fra andre badegæster, så hvis damen og hendes barnebarn har fået en traumatisk oplevelse, må det vist være de to, der har brug for professionel hjælp."

Rikke Holtegaard Binggeli "Ja, vores dejlige område tiltrækker mange om sommeren: Yoga-hold, cyklister, morgenbadere, havsvømmere, fitness-dyrkere, løbere, skoleklasser, picnic-grupper, solbadende unge og gamle. Og ja, også hunde med deres ejere.

Det kræver både hensyn og rummelighed fra alle brugergrupper, når så mange gerne vil til kysten - hvilket jeg egentlig også oplever, at langt de fleste formår.

Hundelufterne er nok nogle af de flittigste brugere af området på alle tider af året. (Og i øvrigt nok også nogle af dem, der samler flest glasskår og affald op på deres tidlige morgenture). Men hvis denne store brugergruppe generelt er til stor gene, kunne man måske overveje, om det ikke var en god idé med et stykke hundestrand, som der findes i mange andre kommuner."

Hans Christian Lindholm Holstein "Jeg håber damen og hendes barnebarn får krisehjælp for den traumatiske oplevelse. Det fremgår ikke om hundene, der sikkert har været venlige, har forulempet dem med godt humør."

Henriette Mørup Sørensen "Brok, brok, brok. Gad vide om lille DK ikke snart kan stille med et hold til VM i brok."

Ulrik Sørensen "Ved en meget hurtig og uvidenskabelig undersøgelse viser det sig, at de allerfleste positive kommentarer om hunde på strand og i parker kommer fra personer, som har billeder af deres hund på Facebook - og det er selvfølgelig ok at søge friheden for hund og ejer. I en del tilfælde går denne frihed udover andres frihed såsom småbørn og løbere, folk på tur i skov og på strand. Dette er vel ikke rimeligt."

Tino Stølstrup Olesen "Man kan vel finde et fælles fodslag. Jeg har ofte oplevet hunde, der luftes af deres ejere langs fortet, der især kaster pinde eller bolde ud i vandet på de steder, hvor badende gæster opholder sig, eller hvor de forsøger at passere sten og tang i den nordlige ende. Hvis det er om morgenen eller senere på aftenen, hvor man generer så få som muligt, kan jeg ikke se et problem. Man bør, når noget er forbudt, lade være eller i bedste fald finde tidspunkter, der generer så få som muligt."

Annette Berg Neergaard "Tror de fleste hundeejere er i stand til at læse. Men vi må også se i øjnene, at det er en varm august i år. Fortovet er på solrige dage helt op til 51 grader varmt.... tænker, det er hunde, der dyppes og afkøles ved stranden fra morgenstunden."