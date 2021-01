Her er de fem nominerede til 'Årets Danske Volleyballspiller 2020'. Foto: Volleyball Danmark

Stor chance for, at 'Årets Danske Volleyballspiller 2020' er fra Gentofte

Tre ud af fem nominerede til titlen som 'Årets Danske Volleyballspiller' kommer fra Gentofte Volley. Det er et sikkert bevis på, at talentarbejdet i den lokale volleyklub er i top

Villabyerne - 25. januar 2021 kl. 15:34

Årets danske volleyballspiller kan meget let komme fra Gentofte. Årets spiller er en kåring af en dansk spiller, der i løbet af det forgangne år har præsteret godt for sin klub og/eller landshold. Alle danske spillere kan komme i betragtning til prisen, uanset om de spiller i den danske volleyliga eller i en udenlandsk klub. Af de fem kandidater er de tre fra Gentofte. De er blevet fundet på baggrund af indstillinger fra trænere i VolleyLigaen.

"Jeg tror ikke, at det er sket før, at mere end halvdelen af de spillere, der er blevet nomineret, er startet med volleyball som børn og har fået deres gennembrud i dansk topvolleyball i den samme klub. Selvom vi i Gentofte Volley har udviklet mange topspillere, er dette nok til dato det bedste bevis for, at vi gør et eller andet rigtigt i klubben," siger Gentofte Volleys næstformand Robert Mikelsons.

De tre nominerede fra Gentofte er Mads Kyed Jensen, Tobias Hougs Kjær og Sebastian Mikelsons. Kyed og Kjær, der begge er fra den gyldne Gentofte-årgang 1999, er i deres karrieres vår, mens 31-årige Sebastian Mikelsons har været med i toppen af dansk volleyball, siden han som 17-årig debuterede på ligaholdet og relativt kort efter blev udnævnt som 'Årets Fund' i dansk volleyball.

De tre spillere har i forbindelse med nomineringerne fået følgende ord med på vejen af Volleyball Danmark:

1. Mads Kyed Jensen "Mads Kyed Jensen besidder et exceptionelt fysisk potentiale ikke kun i kraft af hans højde, da han også er bevægelig og god med bolden. Han er en de få danskere med en karriere i den italienske Serie A, hvor han spiller på allerhøjeste niveau. Mads Kyed er gledet direkte ind i startopstillingen og er blevet en af de vigtigste pointscorere for holdet. I denne sæson har Mads Kyed skiftet position fra hæver til diagonal, hvilket vidner om et mangfoldigt volleyballtalent."

2. Tobias Hougs Kjær "Tobias Hougs Kjær er en spillertype, som kan være forbillede for mange volleyballspillere. Tobias Hougs Kjær har vist, at volleyball ikke kun er for højhusene. Han er en utrolig klog spiller med en fantastisk boldkontrol. Tobias Hougs Kjær udnytter sit potentiale fuldt ud og vist, at man sagtens kan være med på højeste niveau uden at være over to meter."

3. Sebastian Mikelsons "Alderen trykker ikke Sebastian Mikelsons, tværtimod. Han spiller klogere og klogere, som årene går. Sebastian Mikelsons styrer Gentofte Volleyhold med naturlig autoritet og går altid forrest i fight og indstilling. Ethvert hold vil være lykkelig for en spiller som Sebastian Mikelsons på holdet."

Den endelige vinder vil blive fundet ved en afstemning udsendt til alle danske spillere i Volleyligaen og i udlandet. jbl