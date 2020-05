Stoppet for narkokørsel

En patrulje kørte til stedet, hvor de dog ikke kunne konstatere, at der skulle være sket hærværk. Føreren af en bil, som blev stoppet på Sognevej, en 20-årig fra området, blev dog sigtet for narkokørsel, idet et narkometer viste, at han formentlig havde ført bil under påvirkning af euforiserende stoffer.

Der ventes nu svar på en blodprøve for at fastslå de præcise omstændigheder omkring førerens eventuelle grad af påvirkning.

steff