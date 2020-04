Stoppet af politiet: 18-årig bilist påvirket af stoffer

Hellerup: En 18-årig mand fra Hellerup blev torsdag aften klokken 20.20 standset, da han kom kørende ved Tuborg Havnepark. Her blev han sigtet for at køre bil, selvom han var påvirket af euforiserende stoffer og for besiddelse af en mindre mængde hash. Det skriver Nordsjællands Politi.