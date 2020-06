Bobo Moreno (tv.) og Søren Sebber er gået i brechen for Gentofte Kino. Gratis og helt frivilligt har de indspillet en støttekoncert, der vil kunne opleves på Villabyernes facebook-side på torsdag. Foto: Stanley With Foto: Stanley With - stan-photo.com

Støttekoncert i aften: Lokale musikere kæmper for Gentofte Kino

Bobo Moreno og Søren Sebber, der begge bor i Gentofte, er gået på barrikaderne bevæbnet med klaver, guitar og croonerstemme

04. juni 2020
Af Jesper Bjørn Larsen

Musiker og komponist Søren Sebber var for nylig på vej hen til aviscontaineren på Kirkevej med en stak reklamer, da han opdagede Villabyerne i stakken.

På forsiden stod der 'Han kæmper en benhård kamp for at overleve' ledsaget af et billede af den nye direktør for Gentofte Kino, Sune Lind Thomsen.

Det gav et stik i hjertet på Søren Sebber, der er kommet i Gentofte Kino gennem alle de 25 år, han har boet i kommunen. Han har set alt lige fra smalle avantgardefilm til Far til Fire sammen med sine gudbørn i biografen, han har sågar hjulpet med at indspille sangene til det selvspillende klaver i salen. Og hvad var nu det? Gentofte Kino truet af lukning. Og så på grund af en coronakrise, der også havde lammet hans eget virke. Fanme nej.

Søren Sebber ringede til sin ven Bobo Moreno, der bor i Dyssegårds-kvarteret. 'Er du med, hvis jeg ringer til ham biografdirektøren', spurgte han vennen, der også havde set alle sine jobs forsvinde op i den tynde luft. 'Ja, for pokker da', lød svaret. Så fandt han telefonnummeret på Sune Lind Thomsen, som han aldrig havde mødt før.

'Vi er to musikanter, der begge bor her i byen, der gerne vil hjælpe dig, hvis du kan bruge det til noget', sagde han.

Det kunne kinodirektøren.

Gav god mening Allieret med fotografen Stanley With og hans tre kameraer kiggede de to musikere forbi Gentofte Kino 13. maj, hvor de gratis og helt frivilligt indspillede en støttekoncert, der i skrivende stund er ved at blive færdigredigeret.

Naturligvis helt uden pu­­blikum, men 45 minutter lang med sange som 'Raindrops Keep Fallin' On My Head', 'Shallow', 'My Girl, 'When a Man Loves a Woman' og Den allersidste dans'. Sange, der alle har det til fælles, at de har spillet en væsentlig rolle i en film, sidstnævnte selvfølgelig i 'Mød mig på Cassiopeia' fra 1951 med Poul Reichardt og Bodil Kjer.

"Det gav så meget mening for mig med den her koncert, så nu håber jeg bare, at folk gider at se den og måske støtte Gentofte Kinos venneforening med en skilling," fortæller Søren Sebber til Villabyerne.

Man vil kunne se koncerten med Søren Sebber og Bobo Moreno på både Gentofte Kinos og Villabyernes Facebook-side i aften torsdag den 4. juni kl. 20, dagen inden Gentofte Kino genåbner efter næsten tre måneders nedlukning.

Det er gratis at se filmen, men hvis man har lyst, kan man støtte Gentofte Kinos Venneforening ved at overføre et valgfrit beløb på mobilepay til foreningens formand, Elvi Nissen, på tlf. 2020 7308. Alle tilskud er mere end velkomne.

Bobo bedst af alle Ifølge Søren Sebber var koncerten i Gentofte Kino "en topdag" for de to garvede musikere.

"Det endte med at være en ret hyggelig eftermiddag og en helt særlig oplevelse. Bobo og jeg har spillet sammen i 20 år. I min verden er der sangere, og så er der Bobo Moreno. Han er lige en 'notch' over alle de andre. Det blev bare skidegodt... hvis vi selv må sige det," griner Søren Sebber.

Men hvorfor har han lige kastet sin musikalske kærlighed på Gentofte Kino?

"Den biograf er simpelthen bare en guldgrube for filmelskere. Der er så meget nostalgi i den. Det er en flot bygning, og det er lidt som at gå ind i en tidslomme. Jeg er vild med den der funkisstil fra slutningen af 1930'erne. Jeg har også spillet i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Københavns Lufthavn og på Bellevue Teatret (sammen med Michael Carøe, red.), så Gentofte Kino skal bare bestå. Og det vil jeg gerne kæmpe for. Så biografen kan leve 80 år mere."

På spørgsmålet, om akustikken i Gentofte Kino er god nok til at holde koncerter med publikum, er Søren Sebber mere i tvivl.

Musiker og komponist Søren Sebber "Der er en okay akustik, men der er ikke akustikplader i loftet. Så man skal nok ikke lave heavyrock-koncerter i salen, det vil give for stort et ekko i salen, men det fungerede fint med guitar og klaver," smiler han.

Kisteglad kinodirektør Ikke overraskende er Gentofte Kinos nyslåede direktør, Sune Lind Thomsen, lykkelig for, at støttekoncerten blev til noget.

"Jeg er meget taknemlig for Søren og Bobos initiativ. Det er endnu et vidnesbyrd på det utroligt stærke, lokale engagement, der er omkring den her biograf. Jeg kan også mærke det i øjeblikket, hvor vi arbejder på højtryk for at blive klar til genåbningen. Vores dør står på klem, og det sker hele tiden, at folk liiige skal ind og se, hvordan her ser ud nu. Jeg er overrasket og rørt over så fantastisk, opbakningen er," siger Sune Lind Thomsen.

En af de ting, der arbejdes på i øjeblikket er at få sat kopholdere på alle sæder og få hævet ryggen, så man sidder bedre i sæderne.

Og så har kinodirektøren breaket en stor nyhed på biografens facebook-side, der måske lige skal fordøjes af en del af stampublikummet: Der kommer popcorn i Gentofte Kino.

"Ja, det gør der. Det tror jeg børnefamilierne bliver glade for. Men til periodedramaerne tidligere på dagen vil der nok være bedre salg i tørkagerne."

