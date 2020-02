Den gamle skovriderkro lægger hus til fastelavnsfest 23. februar, hvor man samler ind til Legeheltene. Pressefoto

Støttefastelavn på Mash samler ind til Legeheltene

Søndag 23. februar kl. 11.30 vil Mash Skovriderkroen for første gang stå for fastelavnsfest med tøndeslagning, lune fastelavnsboller og varm kakao.

Villabyerne - 20. februar 2020 kl. 17:26 Af Jesper Lund

Når den sidste tønde er slået til jorden, maverne er fyldte og dagens kattekonger- og dronninger er kåret, vil Mash donere hver en krone til Børneulykkesfondens initiativ Legeheltene.

"Fastelavn handler om leg, familie og venskaber. Derfor besluttede vi at holde en fastelavnsfest, så vi kan donere penge til børn og unge, der gennemgår længere sygdomsforløb og er afskåret fra deres normale hverdag," fortæller partner hos Mash Mikkel Glahn i en pressemeddelelse.

25 kroner for børn Prisen for en hyggelig søndag med fastelavnsfest i de grønne omgivelser omkring Mash Skovriderkroen er 25 kroner, hvor børnene, udover at slå katten af tønden, kan få lune fastelavnsboller og varm kakao, mens de voksne kan varme sig på friskbrygget kaffe.

Leg under sygdom Pengene, der indsamles, går ubeskåret til Legeheltene, som arbejder for, at aktiv leg og bevægelse skal være omdrejningspunktet, mens sygdommen for en stund får lov at træde i baggrunden for de ca. 60.000 børn mellem 1-14 år, der hvert år indlægges i Danmark.

Legeheltene begyndte i 2016 som pilotprojekt og har i dag vokset sig til at beskæftige 15 legehelte på 11 forskellige hospitaler rundt om i landet. Håbet er, at man ved udgangen af 2020 har udvidet til 22 legehelte på 16 forskellige hospitaler landet over.

"Vi er så glade for, at Mash samler ind til vores sag. Det gør, at vi kan bekæmpe ensomhed og inaktivitet, der ellers er et udbredt problem for de alt for mange børn, der gennemgår længere sygdomsforløb.

Legeheltene er sat i verden for at være et frirum på hospitalet med plads til store armbevægelser, tumlelege, fællesskab og nye venskaber, og her har vi brug for al den økonomiske støtte, vi kan få," siger generalsekretær i Børneulykkesfonden Henriette Madsen i pressemeddelelsen. /jesl