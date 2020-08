Støtte til ny vejrhane manglede et ciffer

For tre uger siden fortalte Villabyerne, at menighedsrådet bag Ordrup Kirke har sat gang i en indsamling for at skaffe midler til renoveringen af kirkens markante vindfløj.

Men der manglede et ciffer i det kontonummer, vi havde fået oplyst som den rette kanal for eventuelle sponsorer, så her følger de rette kontooplysninger: reg.nr. 4201, kontonummer 3126080328.