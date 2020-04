Morten Tersby fra Holy Cow på Ordrupvej prøver lige som de fleste andre restauranter at holde skruen i vandet med take­away. Arkivfoto: Kathrine Albrechtsen

Støt de lokale forretninger: Så er de her måske også efter coronakrisen

På Ordrupvej - og alle andre steder i kommunen - forsøger forretningerne at holde skindet på næsen

Villabyerne - 04. april 2020 kl. 11:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morten Tersby er indehaver af burgerrestauranten Holy Cow på Ordrupvej 78 B. De har som andre restauranter været nødt til at lukke ned for bordserveringen og op for takeaway. Som noget nyt er de også begyndt at levere maden ud af huset.

"Der er kunder, der ikke tør komme herned og hente maden," siger han.

Nogle står endda og banker på ruden udenfor, når maden skal afhentes.

Han ved godt, at der er forretninger, der er langt hårdere ramt end hans, og derfor opfordrer han også Gentoftes borgere til generelt at støtte de lokale butikker her under krisen.

"Hvis de lokale borgere ikke støtter op nu, så frygter jeg, at der ikke er noget forretningsliv på den anden side af krisen," siger Morten Tersby.

Sammen med sine nærmeste naboer, der sælger henholdsvis frugt, grønt og blomster og bland selv slik, forsøger han selv at holde liv i forretningen og i Ordrupvej.

Disse takeawaysteder har åbent Mange spisesteder tilbyder fortsat takeaway. Vi har samlet en oversigt her.

Listen er lavet på baggrund af tips fra vores læsere. Men da tingene i øjeblikket ændrer sig fra dag til dag, så tager vi selvfølgelig forbehold for, at situationen kan have ændret sig i mellemtiden. Redaktionen

Vitalia Food Pizzaria, Ordrupvej 52

Bernstorff Slot, Jægersborg Allé 93

Skovshoved Kro, Strandvejen 267

Olivers Garage, Kystvejen 24

Café Bomhuset, Strandvejen 235

Tavola Calda, Rebekkavej 34

Madhus 24, Søborg Hovedgade 24

Good n green, Gentoftegade 68

Bennys pølsevogn, Brogårdsvej 14 (Gentofte Station)

Trattoria Italiana, Vilvordevej 1

Holy Cow, Ordrupvej 78B

Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn 9

Il Gabbiano, Skovshoved Havn 1B

Nora Thai, Brogårdsvej 100

Thai Lanna, Strandvejen 130D

Umuts Pizzahouse, Strandvejen 130D

Sticks & Sushi, Strandvejen 195

Restaurant Øresund, Strandvejen 343

Ca - Cucina, Rebekkavej 49

Namaste, Indian Curries, Strandvejen 132