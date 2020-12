Jakob Fryd er støjekspert i Vejdirektoratet.

Støjen fra motorvej bliver målt og vejet

Vejdirektoratet er i gang med at undersøge mulighederne for at reducere støjniveauet langs Helsingørmotorvejen og Lyngbyvejen. Men det er staten, der sidder på bevillingerne

Villabyerne - 11. december 2020 kl. 18:19 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Helsingørmotorvejen er en af de mest bynære motorveje, og derfor er støjproblematikken også særligt stor her. Det fortæller chefkonsulent Jakob Fryd, der er støjekspert i Vejdirektoratet.

I udgangspunktet er støjreduktion ikke en del af Vejdirektoratets basisbevilling. Men fra tid til anden kommer der fra statsligt hold nogle ekstra bevillinger, og så kan Vejdirektoratet komme med forslag til, hvordan de midler kan bruges på den mest hensigtsmæssige måde.

"I slutningen af nullerne kom der en større støjpulje på ca. 3o mio. kr., som blev udmøntet over flere år. Her blev der afsat midler til at eta­blere flere støjskærmsstrækninger på Helsingørmotorvejen. Man startede sydfra ved Emdrup Sø og fortsatte lidt længere nordpå," siger Jakob Fryd.

Myndigheder og ansvar Flere forskellige myndigheder har ansvarsområder og forpligtigelser, når det kommer til trafikstøj. Men der er ingen lovpligtige grænseværdier som skal overholdes.



Kommunen der har ansvaret for støjbekæmpelse på de kommunale veje. Kommunen kan iværksætte tiltag som mindsker støjen, men er ikke forpligtiget hertil. 17 af landets kommuner skal hvert 5. år gennemføre støjkortlægninger og lave støjhandlingsplaner. Men der er intet krav om særlige indsatser eller niveauer for trafikstøj.







Vejdirektoratet der har ansvaret for støjbekæmpelse på de statslige veje, men der findes ingen lovpligtige krav til indsatsen eller trafikstøjsniveauet. Vejdirektoratet skal hvert 5 år. støjkortlægge de statslige veje og udarbejde en støjhandlingsplan. Der er ikke krav om særlige indsatser. I det omfang der er afsat statslige støjpuljer eller midler har Vejdirektoratet ansvaret for at prioritere mellem projekter og igangsætte støjreducerende tiltag. I 2020 har Vejdirektoratet netop gennemført en større analyse af hele motorvejsstrækningen gennem Gentofte Kommune. Her har de set på, hvor man kan sætte støjskærme op, hvad effekten af det vil være og hvad det vil koste.

"Vores analyse omhandler området fra Tuborgvej til Ved Ungdomsboligerne. Vi ser på hele strækningen og kommer i den forbindelse med forslag til, hvad man kan gøre. De analyser og den projektering forventer vi at være færdige med i slutningen af januar," siger Jakob Fryd.

Det betyder, at Vejdirektoratet er klar med en række projektforslag, hvis der skulle komme en politisk bevilling.

Indsats og effekt "Vi tager dem typisk fra toppen, så det er de mest omkostningseffektive projekter, vi går i gang med først, altså de projekter, hvor man får mest mulig støjreduktion for pengene. Men generelt er det en udfordring at gøre noget væsentligt ved støjen. Det er begrænset, hvad effekten af støjværn er, og der kommer også bidrag fra mange andre befærdede veje," siger Jakob Fryd.

Lige nu er Vejdirektoratet i gang med at undersøge alternative udformninger af støjskærme, f.eks. støjskærme, der går ind over vejen. Men sådanne konstruktioner er væsentligt dyrere. Og spørgsmålet er så, om man får tilstrækkelig effekt ud af de ekstra omkostninger.

Decideret støjreducerende asfalt har heller ikke vist sig at være en vidunderløsning.

"Fremadrettet er det sådan, at når vi lægger asfalt, lægger vi dét, som man kalder et klimavenligt slidlag, der reducerer hjulmodstanden. Det betyder, at bilerne bruger mindre brændstof, det reducerer også støjen en smule. Men det er ikke en belægning, man vil kalde decideret støjreducerende. Vi har tidligere anvendt støjreducerende slidlag på vejene. Men den akustiske og generelle holdbarhed var ikke særligt god, og derfor har man valgt fremadrettet at satse på klimaasfalt," siger Jakob Fryd.

Forsøg med nedsat hastighed En af de mere håndgribelige og lavpraktiske løsninger på støjproblematikken er at sætte farten ned. Men selvom det lyder nemt, så er det ikke uden omkostninger.

"At sætte hastigheden ned har også nogle afledte effekter. F.eks., at bilisterne vælger andre veje og man dermed flytter problemet. Det har også nogle samfundsøkonomiske konsekvenser, da det øger rejsetiden for trafikanterne, og Vejdirektoratets opgave er at sikre høj mobilitet på statens veje," siger Jakob Fryd.

Problemet er ifølge Jakob Fryd, at hvis en kommune kommer igennem med at få hastighedsbegrænsningerne ned, så vil andre kommuner måske gå efter det samme, og så er det pludselig mange strækninger, hvor der er nedsat hastighed.

Men hastighedsbegrænsninger som et støjreducerende tiltag bliver undersøgt.

Lige nu er der et forsøg i gang ved Folehaven.

"Vi har netop gennemført et forsøg på Holbækmotorvejen, hvor hastigheden er blevet sat ned på den inderste del fra Folehaven. Her har vi målt både trafik og støj før og efter. Det projekt er vi i gang med at evaluere, så det kommer der en konklusion på i foråret."

Den overdækkede motorvej Over de mere lavpraktiske løsninger svæver ønsket om at få overdækket vejen eller gravet den ned.

"Nedgravning er meget dyrt. Det er ikke noget, vi har gjort på eksisterende motorveje, men vi har gjort det i forbindelse med nye projekter, hvor det er blevet tænkt ind fra starten. Det er Nordhavnstunnelen, som Københavns Kommune har stået for, blandt andet også et eksempel på," siger Jakob Fryd.

Der er også en del politikere og borgere, der lige nu kigger mod Hamborg, hvor man som et led i udvidelsen af motorvejen har overdækket dele af den og på den måde forbundet byen på begge sider af motorvejen.

"Det er et meget spændende projekt, som vi har fulgt med i de seneste år. Og noget af det, vi har fundet ud af, er, at det er rasende dyrt. Derfor er det også et samarbejdsprojekt mellem de lokale myndigheder og delstaten," siger Jakob Fryd.

