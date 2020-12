Helsingørmotorvejen er kilde til en stor del af den støjforurening, der rammer borgerne i Gentofte Kommune. Foto: Signe Steffensen

Støj er et problem for mange boligejere

Trafikstøj er et problem for mange. Hos Bolius sætter man netop nu fokus på problematikken

Villabyerne - 11. december 2020 kl. 16:20 Kontakt redaktionen

Hver anden boligejer oplever generende støj fra susende biler og gungrende tog. Det skriver Videncentret Bolius, som i december sat fokus på netop støj.

Læs også: Ny borgergruppe vil forene støjplagede borgere

I undersøgelsen 'Danskerne i det byggede miljø' svarer 57 procent af boligejerne med støjproblemer, at det er trafikken, der generer. Knap 1,4 millioner danskere fordelt i 724.000 boliger er udsat for støj fra biler og tog, som overstiger Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 dB. Det svarer omtrent til hver fjerde, og det er den højeste andel i hele EU.

Der er god grund til at gøre noget ved støjen langs vejene. Støjgener kan nemlig føre til både søvnbesvær, forhøjet blodtryk og andre alvorlige sygdomme. Miljøstyrelsen vurderede i 2003, at 200-500 personer årligt dør for tidligt på grund af støjgener. Til sammenligning døde 205 i trafikken i 2019.

Langt de fleste støjplagede boliger i Danmark skyldes støj fra vejene. Larmen fra vejene skyldes kun i mindre grad motorstøj; det er i langt højere grad støj fra dækkenes kontakt med vejbanen, som skaber problemer. Særligt ved høje hastigheder. Derfor arbejdes der også mange steder i landet på at mindske støjen ved hjælp af støjreducerende asfalt eller ved at nedsætte hastighedsbegrænsningen.

Der findes boliger plaget af støj over hele landet, men koncentrationen er størst omkring de største byer og langs motorvejene. Især hovedstadsområdet er hårdt ramt.

Nemme løsninger Eftersom trafikstøj er et samfunds­problem, er det svært at finde nemme løsninger, som den enkelte beboer selv kan gennemføre. Det er selvfølgelig oplagt at holde vinduer og døre lukkede mod støjen. Det er også en god idé at placere soveværelse og primære opholdsrum længst væk fra støjkilden, hvis det er muligt.

Omfattende løsninger Lydisolering af selve boligen er en effektiv løsning mod støjgener. Den største effekt opnås som regel ved at lydtætne vinduerne. Nyere tolagsvinduer er i sig selv bedre til at holde støjen ude end ældre vinduer. Men man kan også købe særlige støjdæmpende vinduer, som kan begrænse støjen helt op til 50 dB.

En anden effektiv løsning er støjafskærmning rundt om grunden. For at være effektiv skal en støjskærm være helt tæt og helst med en vægt på 15-20 kg/m2, hvilket kan opnås med 25-mm træbeklædning. Bygger man en lydmur af mursten, vil effekten ikke være nævneværdigt bedre.

Hvis skærmen er et par meter høj og rigtigt udformet, kan den dæmpe støjen med op til 10 dB, hvilket opleves som en halvering. Vær opmærksom på, at det kan kræve særlig tilladelse at lave hegnet højere end 180 cm. Kilde: Bolius

