Her træner Jakob Poulsen JB?s U11-drenge lørdag formiddag. Foto: Ole Tradsborg

Stjerne var gæstetræner i Jægersborg

Jakob Poulsen sørgede for toptændte spillere til weekendens kampe

Jægersborg Boldklub havde i weekenden lokket den tidligere landsholdsspiller og FC Midtjylland-spiller Jakob Poulsen til at træne et par af klubbens hold, alt fra 1. senior til U11-drenge.

At dømme efter resultaterne fra træningspassene gik læringen rent ind, for det endte med superfodbold og ditto resultater ved weekendens kampe i Jægersborg, hvor både U17 og 1. & 2 senior vandt vigtige kampe efter at være blevet trænet af Jakob Poulsen.