Stiv pik og håret tilbage: Jokeren udstiller 100 malerier af sin penis

Jokerens manddom fra 100 vinkler udstilles på Strayfield Gallery i Hellerup

Under udstillingen 'Last Man Standing', vil dansk raps grand old man udstille 100 malerier af sin manddom som en fest, et opråb, stof til eftertanke og selvfølgelig til beskuerens fornøjelse. Sådan skriver Strayfield Gallery i en pressemeddelelse om den nye udstilling, som lige er åbnet på galleriet. Videre i pressemeddelelsen står der:

"Rank, fabelagtig og fuldstændig unik. Sådan tænker mange mænd måske om deres lem, men det er nok de færreste, der alligevel giver sig i kast med at male 100 svulstige malerier af deres penis, for så at udstille dem på et nordsjællandsk kunstgalleri i samarbejde med provokunstneren Kristian von Hornsleth."

"Det startede som en joke for nogle år siden, at jeg solgte Hornsleth en piktegning for smøgpenge. Jeg havde ikke regnet med, at han ville elske bagtanken og bestille 99 flere til en udstilling. Men selvom det bliver provokerende latrinært, så håber jeg også, at udstillingen kan avle nogle tanker - udover misundelse," siger Jesper "Jokeren" Dahl.

Klassisk Hornsleth Jokerens udstilling passer som skabt ind i Hornsleths tematik, og det samme gør den tvetydighed og stikpille til det gode borgerskab, som Jesper Dahl gerne vil udtrykke med de mange illustrationer.

"Pikken har altid været et holdepunkt i mit univers, både i rap og på lærred, men symbolikken er også stærk. En stiv pik er billedet på menneskehedens undergang: At vi med vores massive tilstedeværelse i, med og imod Moder Natur, ja helt oppe i hende, bogstaveligt talt besegler vores civilisations skæbne med pikken som dommedagsinstrument," siger Jesper Dahl ifølge pressemeddelelsen.

Strayfield Gallery har sat 100 malerier til salg, hvor alle værker er nummererede, unikke originaler og findes i størrelserne 18 x 24 cm, hvilket ifølge Jokeren er lidt småt, og går op til 35 x 70 cm.