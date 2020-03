Thomas Stolborg var blandt de første til at benytte sig af muligheden for igen at komme af med sit affald.

Stille genåbning af genbrugspladsen på Ørnegårdsvej

Ansatte fra Gentofte Kommune var ellers toptunet og klar til at afvikle både trafik og affaldshåndteringen sikkert med et minimum af smittefare. Men opfordringen om ikke at benytte pladsen medmindre det var strengt nødvendigt lader til at have gjort indtryk på borgerne.

Tid til at rydde op

Bilerne bliver lukket ind ti ad gangen, og der er indkaldt ekstra personale til at vejlede og styre trafikken. I en af de biler, der bliver lukket ind, sidder Thomas Stolborg. Han havde regnet med, at han skulle sidde i kø, men blev glædeligt overrasket over at kunne køre direkte ind på pladsen.

Han arbejder til dagligt med at sælge laboratorieindretning til skoler og institutioner, så er der ikke meget at lave lige nu. Derfor er han blevet hjemsendt på den trepartsaftale, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter om midlertidig lønkompensation for fyringstruede lønmodtagere.

Det har givet ham god tid til at få ryddet godt og grundigt op i kælderrummet. Et projekt der har været på to do listen længe.