Still going strong: Brødre vandt tysk stævne

De to brødre er nu begge et godt stykke op i tresårsalderen, men giver den stadig gas. Lillebror Jacob på 65 år, der har eget sejlmageri, har endda for ikke så længe siden fået to ny knæ-led, så det må siges at være meget godt gået af de to sejlere, der senere i august skal sejle DM for spækhuggerbåde, en firpersoners kølbåd. jbl