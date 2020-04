Alle beboere på plejehjemmet Salem i Gentofte er pt isolerede som følge af coronasmitten. Foto: Gry Brøndum

Stigning i antallet af smittede på plejehjem

To af de beboere, der har haft COVID-19 på plejehjemmet Salem i Gentofte, er afgået ved døden. Fire positivt testede beboere er siden testet negative, men det samlede antal smittede stiger

Villabyerne - 30. april 2020 kl. 08:05 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I alt 15 plejehjemsbeboere og 13 medarbejdere på den selvejende institution Salem under Diakonissestiftelsen er i skrivende stund testet positive for COVID-19. Det oplyser Gentofte Kommune til Villabyerne tirsdag efter at vi i sidste uge, kunne skrive, at der var registreret 17 smittede.

Man ved ikke, hvad de ældre er døde af, men man har konstateret, at de var blevet smittet med coronavirus, da de døde.

Beboerne i de 45 boliger, der er fordelt i fire enheder på plejehjemmet ved Gentofte Sø, har været isoleret, siden man opdagede smittespredningen.

De to beboere, der er døde, blev i første omgang konstateret smittet den 15. april, hvorefter de og de øvrige beboere i deres enhed alle blev isoleret i deres boliger og testet for smitten. Det førte til, at fem yderligere beboere fik konstateret COVID-19.

Plejehjemslægen indstillede herefter til Styrelsen for Patientsikkerhed, at alle beboere på Salem blev testet. Det skete dagen efter, den 16. april, og siden har der været flere gentest af beboere og personale, der viser et stigende antal smittede.

Man afventer i skrivende stund fire personale-test.