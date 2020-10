Stigende smittetryk får Aktivt Efterår aflyst

"Det er ærgerligt, at vi må aflyse Aktivt Efterår, som skulle have løbet af stablen i uge 42. Det er simpelthen ikke muligt at afvikle de mange forskellige aktiviteter på en sundhedsmæssig forsvarlig måde set i lyset af det stigende smittetryk i hovedstadsområdet og sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til Corona-situationen. Mange børn ville skulle deltage i aktiviteter sammen med andre børn, end dem de omgås til dagligt, og vi er i en situation, hvor vi skal begrænse antallet af smittekilder, snarere end at øge dem. De forældre, som har planlagt, at deres børn skulle have deltaget i Aktivt Efterår, vil naturligvis have mulighed for at sende børnene i GFO, hvor der er åbent som sædvanligt," siger Anders-Peter Østergaard, direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune.