Kort over fredagens incidenstal i Gentoftes sogne. Som man kan se, er det stadig i Maglegårds Sogn (mørkeblå farve), at smitten er højest.

Status fredag eftermiddag: Stadig ingen sogne lukket i Gentofte

På trods af faldende smittetal i Maglegårds Sogn er faren ikke drevet over, understreger Gentofte Kommune, som fortsat opfordrer alle til at lade sig regelmæssigt teste

De seneste dage har Gentofte Kommune, og især Maglegårds Sogn, balanceret på kanten af en nedlukning med høje incidenstal, men nu ser det heldigvis ud til at vende.

Fredag havde Maglegårds Sogn "kun" en incidens på 366 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge - torsdag lød samme tal på 477 - så der er altså nu et pænt stykke op til de 500 smittede pr. 100.000 indbyggere, der udgør grænsen for en nedlukning sammen med antallet af nysmittede (20 eller flere smittetilfælde de seneste syv dage) og positivprocenten (2,5 eller derover).

Til gengæld er incidenstallene for Jægersborg, Ordrup, Dyssegård, Vangede og Helleruplund steget svagt, så Gentofte Kommune advarer mod at sænke paraderne.

"Smitten i Gentofte Kommune er stadig relativ høj, og det er stadig afgørende, at alle fortsat lader sig regelmæssigt teste og overholder retningslinjerne. Selv om kurven er fladet ud de seneste dage, er den ikke knækket endnu," siger direktør for Social og Sundhed, Helene B. Rasmussen.

"Vi kan i dag fredag se en marginal stigning i den testkorrigerede incidens for hele kommunen fra 147 i går til 148, og det er stadig i Maglegård Sogn, at smitten er højest," tilføjer hun.

Direktøren for Social og Sundhed har noteret sig borgernes store ryk mod Gentoftes testcentre, som hun roser.

"Det er meget glædeligt, at så mange Gentofte-borgere har ladet sig teste den seneste uge, hvor vi har haft ekstra kapacitet i pop-up testcenteret på Rådhuset. Der er igen mulighed for test uden tidsbestilling på rådhuset tirsdag den 11. maj fra kl. 15.30-21 og onsdag den 12. maj fra kl. 8-13.30," siger hun.

Fra mandag øges kapaciteten på PCR-test i Byens hus fra 550 til 800 om dagen. Og husk også, at der er mulighed for at få kviktest i Gentoftehallen alle ugens dage fra kl. 8-20.