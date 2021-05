Anklager havde krævet 6,5 års fængsel, men travmanden fra Charlottenlund blev kun idømt 1,5 år og kunne gå fra retten som en fri mand. Og nu har statsadvokaten valgt ikke at anke hans dom. Arkivfoto

Statsadvokaten vil ikke anke dom mod travmanden

Den 56-årige mand fra Charlottenlund skal ikke se frem til flere mødedage i retten. Statsadvokaten har valgt ikke at anke byrettens dom

Her gik han fri fra alle anklager om voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Anklager gik efter 6,5 års fængsel, men han blev kun idømt 1,5 år for 40 blufærdighedskrænkelser begået mod en 17-årig psykisk sårbar pige, som han var mentor og træner for, samt grov vold begået med en 8 liters vitamindunk fyldt med småsten.