Stalker tvang Eydis Dali til at ændre hele sit liv

I juni i år blev Folketinget enige om, at stalking bør have en selvstændig lovparagraf i straffeloven. Gentofte-borger Eydis Dali's tinderdate viste sig at være en stalker, der forfulgte hende i halavandet år

06. november 2020

Dette er historien om, hvordan tre måneders dating endte ud i 18 måneder med hadske og truende beskeder, opkald døgnet rundt, overvågning og forfølgelse.

46-årige Eydis Dali fra Charlottenlund vil beskrive den 50-årige mand fra Hellerup, som hun mødte på en tinderdate i slutningen af februar i 2014 som ganske normal, men indrømmer, at hun overså en del røde flag.

Blandt andet havde han en voldsdom og et ar fra et knivstikkeri. Et andet rødt flag var hans anmassende personlighed. Inden de datede, havde de fem fælles venner på Facebook. To uger efter var det steget til 50, da han, uden at have mødt dem, tilføjede Eydis' venner og veninder, samt hendes familie og mor på Færøerne.

I de tre måneder de sås, skrev og ringede han konstant for at høre, hvad hun lavede, for til sidst ikke at ville forlade hendes lejlighed.

Opførslen udviklede sig til at blive mere kontrollerende og kulminerede på en bytur, hvor han forbød hende at gå på toilettet med en veninde.

I taxaen på vej hjem besluttede Eydis Dali, at hun havde brug for en pause. Herfra eskalerede opførslen.

Stalking i døgndrift Fra Eydis Dali satte det på pause, ringede han i døgndrift til hendes telefon, på hendes dør, for til sidst at kalde ind igennem dørsprækken.

Eydis Dali begyndte at undgå vinduerne i lejligheden, da hun flere gange oplevede, at han stod nede på gaden og kiggede op. Hun fravalgte også at tage i byen med sine veninder, da han altid dukkede op på hendes stamsted.

Selv om hun blokerede ham på sin telefon og profil på Facebook, ringede og skrev han i stedet fra sine børns mobiler samt oprettede en falsk Facebook-profil, som han brugte til at svine hende med.

"Nogle af mine veninder syntes, at det var sødt, at han ville have mig tilbage og forstod ikke, hvor ubehageligt det var for mig. Det knækkede mig, da han fik to af mine veninder til at tage sit parti, fordi han fik dem overbevist om, at jeg var det forfærdelige menneske. Det var et virkelig svært øjeblik for mig," fortæller hun.

Fra udadvendt til indelukket På kun to uger fik han hende til at ændre adfærd. Fra at være udadvendt og social, krøb hun sig sammen på sofaen i lejligheden.

Nede på gaden trak Eydis Dali sin store hætte op og kiggede ned i jorden. I bussen undgik hun øjenkontakt til andre, især mænd.

"Alligevel var det først, da han selv skrev, at jeg skulle slappe af, da han ikke stalkede mig, at det gik op for mig, at det var præcis det, han gjorde," siger Eydis Dali.

To måneder efter hun havde stoppet forholdet, ringede hun til politiet, fordi hendes mor bad om det.

Eydis Dali havde fortalt hende om en morgen, hvor hun var kommet ned til en punkteret cykel og måtte tage bussen til arbejde. På vej hjem i bussen, var der pludselig en, der lagde en hånd på hendes skulder. Da hun vendte sig om, kiggede hun sin stalker direkte ind i øjnene.

"Jeg blev både forskrækket, frustreret og tænkte, hvornår fanden stopper det her. Og pludselig gik det op for mig, at det sikkert var ham, som havde punkteret min cykel for at tvinge mig til et møde i bussen," siger hun,

Fire gange ringede politiet Efter et besøg på stationen, hvor en politimand noterede stalkerens navn, adresse og cpr. nr., blev Eydis Dali sendt hjem igen. I tiden efter blev hun ved med at sende mails til politiet om nye hændelser.

Fire gange formanede politiet stalkeren om at stoppe med at tage kontakt til hende. Det dæmpede det for en stund, men så startede det hele forfra med nye hadske og truende beskeder, overvågning og forfølgelse.

"Det rystede mig, at det ikke ændrede sig, selv om politiet tog fat i ham. Jeg følte mig meget ensom i den periode, fordi jeg begyndte at miste tilliden til alle og havde ikke lyst til at fortælle noget om mig selv, da jeg var sikker på, at det ville komme min stalker for øre og ville blive misbrugt imod mig. Jeg begyndte at ligne en, der var paranoid. Da jeg fik nyt arbejde, slettede jeg min LinkedIn, fordi jeg var bange for, at han ville se det og skrive til mine nye kollegaer," siger Eydis Dali, som i den periode også valgte at flytte til en hemmelig adresse.

Senfølger for stalking I 18 måneder, fra sommeren 2014 til 2016, stod stalkingen på for Eydis. Pludselig en dag hørte hun ikke fra ham mere. Stalkeren havde mødt en anden og endelig givet slip.

Selvom stalkingen stoppede, stod Eydis Dali tilbage og mærkede konsekvenserne af de 18 måneder. Hendes opførsel nærmede sig PTSD, hvor man reagerer uhensigtsmæssigt, fordi kroppen i for lang tid har været i konstant alarmberedskab.

I den nye lejlighed turde hun ikke at åbne for døren, når det bankede på. For bagefter at finde ud af, at det var hendes nye nabo, som ville byde hende velkommen. Hver gang telefonen ringede med et ukendt nummer, blev hun nervøs og turde ikke at tage den. Eydis Dali måtte erkende, at hun ikke længere var den samme person.

Hun begyndte at studere stalking, stalkere og ofrene. I sin søgning stødte hun på Dansk Stalking Center, som hun ringede til.

"Her gik det op for mig, at jeg havde brug for hjælp," siger Eydis Dali, som både fik mulighed for at tale med en psykolog og komme i et gruppeforløb gennem centeret.

"Første møde var voldsomt, og jeg rystede hele vejen hjem. Men for hver gang, jeg talte om det, fik jeg det lidt bedre. Det hjalp både at tale om det og få mere viden om stalking," siger hun, som i dag ved, at fra første gang, at du siger stop og ikke vil kontaktes mere og det så fortsætter, så er der tale om stalking.

98.000 ofre for stalking Eydis Dali står ikke alene med sin historie om stalking. I en rapport udsendt fra Justitsministeriets forskningskontor i 2018, viser en undersøgelse, at to procent af danskerne i alderen fra 18-74 år havde oplevet at være udsat for stalking inden for det seneste år. Dette svarer til, at mellem 67.000 og 98.000 danskere bliver udsat for stalking.

Undersøgelsen peger også på, at kvinder er mere udsatte end mænd. Og på, at en større andel af stalkingofrene har en lav indkomst og er enlige med børn.

28 procent af ofrene har haft en nær relation til stalkeren. 40 procent er blevet stalket af ven/bekendt, mens en tredjedel er blevet stalket af en ukendt person.

Karakteren af stalkingen tæller alt fra uønskede sms'er, opringninger, til vold og trusler om vold, samt overvågning. 43 procent af de adspurgte har måttet ændre deres hverdagslige rutiner som følge af stalkingen.

Fantastisk at hjælpe andre Ofre for stalking fylder ofte i statistikkerne over alkoholisme, depression og selvmord, fortæller Eydis Dali.

"Da jeg læste det, tænkte jeg, at det skulle ikke være mig. Det her skulle blive til en god historie," siger hun, som derfor skrev en bog om sin egen stalking og i dag holder foredrag.

Eydis Dali blev også frivillig i Dansk Stalking Center, hvor hun over telefonen i to år rådgav folk. I dag er hun frivillig hos Danner Krisecenter og Menneskebiblioteket.

"Det er fantastisk at kunne hjælpe andre. Med min egen erfaring kan jeg hurtigt genkende mønstret, når jeg bliver kontaktet af et offer for stalking. For selvom om manden og postnummeret er forskelligt, ligner historierne hinanden," siger Eydis Dali, som har fundet ud af, at hendes egen historie fylder mest i statistikkerne. En enlig kvinde i slut 30'erne, som bliver stalket igennem to år.

Eydis Dali er ikke kun blevet klogere på sig selv som offer for stalking, men også på den mand, som tiltvang sig 18 måneder af hendes liv.

Ofte er der tale om en person med en dysfunktionel personlighedsforstyrrelse, hvor behovet for kontrol driver deres stalking, forklarer Eydis Dali.

"De kan ikke tåle en afvisning og har typisk et usundt tilknytningsmønster. Stalkerne lægger hele sin identitet i forholdet, så de ikke ved, hvem de er, når forholdet slutter," fortæller hun.

Men Eydis Dali har også måttet stille sig selv det spørgsmål, hvorfor en stalker blev tiltrukket af hende. Svaret, hun fandt frem til, var, at hun var en 'pleaser'.

"Så jeg har kigget på mine værdier og grænser og taget et opgør med mig selv om, at jeg ikke skal gøre alle glade, og jeg skal huske at elske mig selv og passe på mig selv," siger hun.

Ny paragraf på vej 12. juni blev Folketinget enige om, at stalking skal have en selvstændig lovparagraf i straffeloven. Det glæder Eydis Dali.

"Dengang ville jeg have ønsket, at politiet havde taget mig i hånden og hjulpet mig, men der var ingen paragraffer, som politiet kunne agere ud fra. Kun hvis stalkingen udviklede sig til vold og hærværk. Og de fleste stalkere ved godt, hvordan loven er og går kun lige til grænsen," siger hun.

Hvad håber du den kommende stalkerparagraf får af konsekvenser?

"Først og fremmest er det et stærkt signal at sende til stalkeren. Og så er mit håb, at den paragraf kommer til at gøre den forskel, at folk, der bliver udsat for stalking, fremover kan få hjælp hos politiet, i stedet for at stå alene med det ligesom mig. Og at fremtidige ofre ikke skal ændre hele deres liv, som jeg blev nødt til," siger hun og tilføjer:

"Stalking er ikke en privat sag, men et samfundsproblem."