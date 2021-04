Gentofte Skakklub har hurtigt fået over 50 medlemmer. Screenshot: Johan Moesgaard

Stærk åbning for ny skakklub

Gentofte har fået en skakklub, der hurtigt har vist sig populær. Målet er intet mindre end at blive verdens bedste skakklub for alle

Villabyerne - 12. april 2021

Gentoftes nye skakklub har fået en flyvende start.

Netflix-serien Queens Gambit har skudt interessen for skak i vejret verden over, så skak nu er en af de hurtigst voksende online sportsgrene. Det mere end 1.000 år gamle spil spilles hvert år af 60.000 danske skolebørn i Dansk Skoleskak, og i Gentofte har en ny, lokal skakklub i den grad fået luft under vingerne.

Gentofte Skakklub har på få uger fået mere end 50 medlemmer på alle niveauer og alle aldre. Ved den online stiftende generalforsamling den 25. marts fremførte klubben målet om at blive 'Verdens bedste skakklub for alle', og initiativtager og formand for klubben, Andreas Weidinger, glæder sig over tilslutningen.

"Vi er så glade for den store opbakning, der har været til Gentofte Skakklub. I en tid, hvor vi alle kigger lidt rigeligt ned i telefonen, og børnene er svære at hive væk fra iPad'en er det fantastisk, at vi nu kan få en levende skakklub i Gentofte. Skak er sjovt, holder hjernen i gang og lærer vores børn og unge om god opførsel og ikke mindst, hvordan man tænker logisk. Faktisk har Aalborg Universitet slået fast, at børn, der spiller skak, bliver markant bedre til matematik end børn, der ikke spiller skak. Vi er en klub for børn og voksne, og vores ambition er klar: Vi vil skabe verdens bedste skakklub, hvor alle fra nybegyndere til eliten er med og føler sig velkomne," siger den nyvalgte formand i en pressemeddelelse.

Gentofte Skakklub begynder sine aktiviteter så snart det er muligt i forhold til corona-restriktionerne.

Klubben vil holde til i Byens Hus på Hellerupvej, hvor der til en start vil være træning for børn og unge tirsdag og klub­aften for alle hver torsdag.

På generalforsamlingen var der opbakning til, at klubben finder toptrænere, der både forstår sig på skak, men i ligeså høj grad er engagerende og pædagogiske i deres undervisning.

Spillere på alle niveauer Et af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er Louise Fredericia, der er tidligere kvindelandsholdsspiller og mentaltræner. Hun har store forventninger til klubben, der er en nyskabelse i dansk skak:

"Jeg er helt vildt imponeret over de visioner og den plan, der er lagt for Gentofte Skakklub. Det er en nyskabelse i dansk skak, at man går så professionelt til værks for at skabe en klub for alt fra nybegyndere til eliten. Jeg plejer altid at sige, at uden bredden har vi ingen elite - og derfor skal vi have en klub, hvor det er sjovt og lærerigt for alle at være med uanset alder og niveau," siger Louise Fredericia.

Gentofte Skakklub vil tilbyde træning til alle aldre på forskellige niveauer, og det handler ikke bare om skak. Det handler også om at mødes på tværs af generationer, køn og niveau for at lære mere af hinanden med skak som centrum.

"I Gentofte Skakklub vil vi ikke være en lukket klub for skaknørderne. I bestyrelsen er vi spillere på alle niveauer, men fælles for os er, at vi vil skabe en åben skakklub, hvor man bliver mødt som et ligeværdigt medlem uanset om man aldrig har prøvet spillet før eller er den bedste i Danmark. Vi vil skabe verdens bedste skakklub, og kernen i det er god træning og hyggelige aftener for alle," siger Anders Næstholdt, der er medinitiativtager og nyvalgt som næstformand.

Til bestyrelsen blev Andreas Weidinger valgt som formand, Anders Næstholdt som næstformand, Finn Elkjær som kasserer samt Benjamin Rud Elberth, Louise Fredericia, Søren Hoby Andersen og Johan Moesgaard Andersen som bestyrelsesmedlemmer.

Man kan melde sig ind i Gentofte Skakklub på www.gentofteskak.dk

