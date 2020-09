Se billedserie Titel: When I close my eyes all I see is colours

Sprællevende og nutidig udstilling med Frederik Lindskov

´Jordens salt´ på galleri Knud Grothe får flotte ord og fem stjerner af Villabyernes anmelder

Villabyerne - 16. september 2020 kl. 11:31 Af Peter Madsen

Anmeldelse Endnu en gang havde gallerist Knud Grothe en retrospektiv udstilling på væggene på Jægersborg Allé med fernisering lørdag den 12. september, til forskel fra de skønne gruppeudstillinger som Grothe ofte begaver publikum med. Det drejer sig her om kunstmaleren Frederik Lindskov, hvis malerier på forskellige direkte og indirekte måder stråler publikum i møde og indfanger sanserne på udstillingen ´Jordens salt´, en smuk poetisk titel.

Der er tale om ekspressive billeder som ligefrem spræller på lærrederne, så bevægelse tydeligt sanseligt er stærkt inde over. De ofte sitrende farvevalg sat op med lange strøg på billedfladen giver malerierne liv og friskhed, og når der samtidig er tale om regnfyldte fortællinger i ´close up´, så vandet på det nærmeste driver ned ad fladen, bliver der direkte fysisk kontakt mellem malerværksted og beskuer.

Det sker for eksempel i ´Blue Rain´, et ret så stort maleri, som man næsten skal have gummistøvler og sydvest på for at beskue. At regn kan stå ned i tove er ikke overraskende for kunstneren, som fanger den romantiske stemning ved netop dette fænomen på ligefrem delikat vis.

Af samme karakter er ´A thousand summer nights´, men hvor regnen i førnævnte maleri kørte ned ad billedfladen, er der her tale om uendelige dybder mellem de lodrette opstregninger. De skønneste farveudladninger, hvis de ´læses´ fra side til side, giver netop fornemmelsen af uendeligt mange sommer-oplevelser i det forgangne. Det sitrer af ferieliv, lys og varme, så de nostalgiske somre ruller frem fra glemmebogen med fornyet oplevelses-styrke.

Det store maleri ´For you, all the Flowers in the World´ er noget af en ekspressiv farve-eksplosion, som sender den ene skønne blomst efter den anden af sted til modtageren, der besigtiger begivenheden. Står man længe nok, har man favnen fuld af blandede farverige blomster såmænd. Fornemt!

´When I close my Eyes I only see colours´ er et stort flot billede med fire fremhævede moduler, som støtter hinanden som i en fuga. Et fint næsten musisk maleri, hvor dybde er et af temaerne. Man fornemmer, at der er noget bag som sløres af de nævnte moduler, en hemmelighed som vi ikke helt får indsigt i.

Billedet ´Jernskoven´ fortæller om og fremhæver nogle sorte lodrette streger, og det sker med baggrund af et hav af lys. En stribe af noget, der ligner vasketøj på snor, bevæger sig til højre i billedet og danner luft i de optimistiske farver på det ophængte tørretøj. Positivitet er her inde over trods den urovækkende titel.

Dette blot nogle eksempler på væggenes indhold på en yderst levende og seværdig udstilling. Som nævnt en ekspressionistisk energiudladning med moderne glimt i paletten, hvilket gør oplevelsen frisk, sprællevende og nutidig. Der må hele fem stjerner frem til kunstner og galleri for dette.