Spørg Marie Brixtofte: 'Jeg vil gerne hjælpe min veninde - men mangler timer i døgnet'

Villabyerne - 21. september 2020 kl. 07:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Marie.

Min veninde er blevet skilt - hun føler sig ensom og vil gerne, at vi ses rigtig meget, mere end jeg har tid til. Hvad gør jeg?

Jeg vil jo ikke svigte hende, men kan heller ikke opfinde flere timer i døgnet.

Kh den bekymrede veninde

Svar fra Marie Kære den bekymrede veninde

Tusind tak for dit brev. Det lyder måske mærkeligt, men jeg bliver glad, for det du skriver, af to årsager. For det første viser dit brev, at din veninde har en rigtig god veninde i dig, og det er rart at vide, når hun står i en situation, hvor hun er blevet skilt og føler sig ensom. For det andet, vidner dit brev også om noget andet vigtigt; nemlig at du ønsker at passe på dig selv.

Når dem, vi elsker og holder af, lider, så bliver vi konfronteret med en blanding af empati og magtesløshed, som nemt kan komme til at føles som dårlig samvittighed. Du skriver det ikke specifikt, men hvis det er dårlig samvittighed, du føler, så kan man have lyst til at reagere på den, f.eks. ved at finde flere timer i døgnet til at ses. Når ens veninde sidder på bunden af en brønd, får man lyst til at hive hende op og kaste et reb eller en stige derned. Det er sådan, de fleste af os er opdraget; man var ked af det, fordi ens barbiedukke havde mistet sit hovedet, og mor og far sagde "så er det godt, du har så mange andre barbiedukker" og hvis ikke det virkede, pegede de mod himlen og sagde "se, en flyver". Men det, som vi alle har brug for, når vi er kede af det, er, at nogen sætter sig med os på bunden af brønden for en stund. At mor og far sagde "øv, hvor ærgeligt at den barbiedukke mistede sit hoved, kom her og få et kram", for når man først er blevet trøstet, så skal man nok selv komme i tanke om, alle de andre dukker man har og få øje på flyveren på himlen. Det er faktisk sådan, at man ikke kan forlade et sted, man ikke er blevet set.

Du kan ikke gøre din veninde mindre ensom, heller ikke selvom du begynder at se hende mere. For ensomhed kommer et andet sted fra, det kommer enten fra at have svært ved at række ud (måske fordi man har lært som barn, at man måtte klare til selv og ikke være til besvær) eller fra at have svært ved at være sammen med sig selv.

Et værktøj, jeg kan anbefale, er at dele dine mellemregninger. Alle de ting som foregår inde i dig, må du godt sige til hende. At du ikke ønsker at svigte hende, at du er bekymret, men at du også prøver at passe på dig selv og ikke kan finde flere timer i døgnet. Vi tror, at vi skal have et klart og entydigt svar klar, men virkeligheden er ofte ikke entydig. Det kan hjælpe at bruge begrebet "en del af mig". En del af dig har måske lyst til at se hende mere, og en del af dig har måske ikke lyst til at se hende mere. Det giver faktisk mere selvværd at dele vores mellemregninger, også selvom de er ufuldstændige og rodede og i alle retninger. Hvis jeg var din veninde, ville jeg blive glad for at høre alle dine overvejelser, fordi jeg både ville blive rørt over, at du havde lyst til at passe på mig og på dig selv. Du kunne f.eks. vise hende dit brevkasse-indlæg.

Jeg vil slutte med at invitere til dig at holde fast i at passe på dig selv. Det er noget af det vigtigste og sværeste, vi kan gøre. Klichéen om, at man i en flyvemaskine først skal tage iltmasken på sig selv, passer.

Tavshedspligt Marie Brixtofte er psykolog og er derfor bundet af tavshedspligt. Alle mails vil efterfølgende blive slettet i overenstemmelse med GDPR. Henvendelsen må gerne udgives med navn, men Marie opfordrer til, at den gengives anonymt. Alle kan pt. forvente at få svar, også selvom henvendelsen ikke bliver brugt.

Marie