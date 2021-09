Se billedserie Karen Leth (tv.) og Mille Brink, som kommer til at have deres daglige færden i pavillonen, efterlyser små historier og billeder fra folk, som kan huske dengang pavillonen fra 1926-1957 blev brugt som togpavillon. På fredag kan du møde dem til GentofteNatten samme med de andre medlemmer af foreningen 'Danmarks Mindste Forsamlingshus.

Send til din ven. X Artiklen: Spøgelseshus skal være et grønt samlingspunkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spøgelseshus skal være et grønt samlingspunkt

Den gamle togpavillon ved Charlottenlund Station er i fuld gang med at blive omdannet til Danmarks mindste forsamlingshus

Villabyerne - 23. september 2021 kl. 11:00 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Der er gået et gys gennem folk, der har passeret den forfaldne og lidt uhyggelige pavillon ved trappenedgangen til Charlottenlund Station.

I 1926 blev det lille ottekantede hus ellers bygget som en ventesal og billetsalg for togpassagerer. Efter 30 år blev det nedlagt, og som bevaringsværdigt hus fik det i stedet lov til at forfalde. Det kunne have været punktummet for pavillonens historie. Men lokale iværksættere satte sig for at starte et nyt kapitel for den gamle bygning.

Med foreningen 'Danmarks Mindste Forsamlingshus' har Gentofte-borgere, med Mille Brink og Karen Leth i spidsen, fået lov af DSB til at overtage ansvaret istandsætte bygningen. Hvor grunden omkring huset før var fyldt med cigaretskodder, tyvekos­ter, glasskår og rustne cykler, skal det fremover bugne af højbede og vilde blomster.

Visionen er at skabe et nyt samlingspunkt for Gentoftes borgere. Og alle er velkomne, understreger de to kvinder, da de inviterer Villabyerne på en kop kaffe, imens håndværkerne er i gang med at sandkalke væggene.

"For os handler det om at samle folk i et stærkt lokalsamfund. Med huset vil vi blandt andet skabe en platform for grøn omstilling, natur og biodiversitet især henvendt til børn," siger Mille Brink, der er skuespiller, og som sammen med illustratoren Karen Leth har 'Naturlaboratoriet', der med teater og tegninger undersøger naturen sammen med børn.

Men huset er åben for alle initiativer. Fra fællesspisning, til fejringer og foredrag, fortæller de to kvinder.

"Forleden spurgte nogle unge, om de måtte øve med deres band. Selvfølgelig. Det kan godt være det er det mindste forsamlingshus, men det er til gengæld det mest rummelige," siger Karen Leth.

Ilddåb til GentofteNatten Lige nu har renoveringsprojektet en stram bagkant for at nå at stå klar til GentofteNatten 24. september, hvor huset får sin ilddåb. Inden åbningen skal DSB geninstallere vand og sanitet, mens håndværkere og frivillige kræfter sørger for, at huset er så præsentabelt som muligt, når borgerne bydes velkommen med lokal naturvin.

"Det er med egne midler og kræfter, at vi sørger for, at bygningen kommer i en vis stand. Men det er med begrænsede midler. Så vi må f.eks. sætte en crowdfunding i gang for at købe skodder til vinduerne, som vil gøre huset mere brugbart og indbydende," siger Mille Brink.

"Det kan godt være det er det mindste forsamlingshus, men det er til gengæld det mest rummelige"





Karen Leth "Det kan godt være det er det mindste forsamlingshus, men det er til gengæld det mest rummelige" Ellers er planerne, at billetkontoret skal omdannes til køkken, så billetlugen fremover skal være passage for kaffe og mad. Men det er ikke en café, understreger de to kvinder, som kommer til at stå for den daglige drift af huset, hvor pavillonen vil fungere som kontor og sekretariat for arrangementer. Igennem dem kan borgere leje pavillonen i både weekender og på hverdagsaftener til egne formål.

Det har været en lang forelskelse i den gamle togpavillon for de to kvinder. Foreningen blev stiftet i november 2019 og bestod på det tidspunkt af 11 medlemmer. Siden er den vokset til 50.

"DSB skulle lige se os an, om vi var seriøse, men siden har de stået klar med åbne arme. De har kun interesse i, at vi kommer og skaber grønt liv i en gammel fredet stationsbygning, som før har skabt utryghed for folk i de sene nattetimer," siger Karen Leth.

Men før kontrakten med DSB lå underskrevet på bordet, måtte Mille Brink og Karen Leth med egne midler starte deres eget driftsselskab, 'Pavillonen Charlottenlund', som står på kontrakten og har ansvaret for huset.

"Med den i hånden har vi som driftsselskab så et samarbejde med foreningen 'Danmarks Mindste Forsamlingshus', som vi selvfølgelig også selv er medlemmer af. Lidt kringlet, men det var den eneste måde, vi kunne få en kontrakt med DSB i hus," forklarer Karen Leth.

Tango under åben himmel Interessen for huset mærker kvinderne dagligt, hvor nysgerrige borgere kommer forbi og hilser.

"Forsamlingshus kan lyde lidt støvet, men tanken er, at det skal være et hus, som skal samle og rumme mange. Og vi kan allerede mærke, at der er mange borgere, som har efterspurgt sådan et samlingspunkt, eller små foreninger som har manglet et sted at mødes bare for et par timer," siger Mille Brink.

Karen Leth nikker.

"Forleden kom der nogle og spurgte, om vi ikke ville bygge en scene, for de havde en tango-forening, som gerne ville danse under åben himmel. Ja, hvorfor ikke," siger hun.

relaterede artikler

Hjælp med at give den gamle billetpavillon liv 14. september 2021 kl. 07:01

Borgere vil lave Danmarks mindste forsamlingshus 02. oktober 2019 kl. 10:26