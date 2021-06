Tegningen her er fra sidste år, men det gælder også for den nuværende situation, at der udledes spildevand i Øresund cirka halvanden kilometer ud for Skovshoved Havn. Novafos opfordrer til at holde øje med badevandskvaliteten. Arkivfoto: Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Spildevand fossede ud i Øresund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spildevand fossede ud i Øresund

Det kan være en særdeles god ide at holde øje med badevandskvaliteten, for et brud på en spildevandsledning har medført, at Novafos måtte udlede flere millioner liter spildevand ud i Øresund.

Villabyerne - 01. juni 2021 kl. 15:59 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

En stor udledning af spildevand til Øresund halvanden kilometer ud i for Skovshoved Havn er nu bremset. Det oplyser Novafos til TV2 Lorry og vurderer, at der er tale om 27 millioner liter spildevand i alt.

Et brud på en spildevandsledning mellem Gentofte og renseanlægget Lynetten viste sig mere kompliceret end som så for Novafos, der siden mandag aften har set sig nødsaget til at udlede op mod 700.000 liter spildevand i timen i Øresund.

"Det er desværre ikke muligt at komme af med spildevandet på andre måder, da situationen er akut," oplyste Novafos i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

Her var forventningen, at bruddet kunne repareres inden for et døgn, men og det holdt akkurat stik, da der tirsdag eftermiddag kom positivt nyt.

"Vores mænd har kæmpet med at få den lappet hele natten, siden vi i går opdagede fejlen. Men vi skal hugge ledningen fri af et betonfundament for at få et stort bånd omkring den, der tætner. Det er sindssygt svært, for der er meget lidt plads at arbejde på," sagde kommunekoordinator for Novafos, Arne Kristensen, tirsdag morgen til Politiken.

Han er ikke vendt tilbage på Villabyernes henvendelser.

Bellevue også ramt Da bruddet på ledningen indtraf, grundet nogle uforudsete fyrre år gamle jernplader i jorden, løb det ophobede spildevand og regnvand i ledningsnettet ud ved Skovshoved Havn halvanden kilometer fra kysten og i mindre grad ved Bellevue 250 meter fra kysten.

Overløbet falder ifølge Nova­fos sammen med den megen regn, der har været i maj. I alt drejer det sig om cirka 15 millioner liter regnvand blandet med spildevand.

Novafos har de seneste år udbygget afløbssystemet i Gentofte med blandt andet en bassinledning ved Skovshoved, og derfor kunne de mandag tilbageholde spildevand i systemet i op til 12 timer. Det skulle give mulighed for at nå at reparere bruddet uden overløb til Øresund, men det lykkedes altså ikke.

Strøm- og vindforhold kan have betydning for, om udledningen vil påvirke badevandet langs kysten. Det er derfor en god idé at følge badevandskvaliteten på www.badevand.dk og undlade at bade, hvis der er markeret med rødt flag, skriver Novafos på deres hjemmeside.

De oplyser desuden, at de er i gang med at etablere en reserveledning til spildevand, der fremover kan tages i brug ved lignende brud på ledningen mod Lynetten Renseanlæg, så man kan undgå overløb til Øresund. Reserveledningen er færdig i juli 2021.