Kristendemokraternes spidskandidat i Gentofte, Jesper Lohse.

Spidskandidat skiller vandene hos KD

Hårde beskyldninger om truende og udemokratisk adfærd har føget gennem luften, siden det stod klart, at Foreningen Fars landsformand stiller op for Kristendemokraterne i Gentofte. Kristendemokraternes landsformand lover at lytte til alle anklager, men vil ikke svare på, om en eksklusion er under overvejelse

Villabyerne - 06. september 2021 kl. 09:12 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Det har virkelig bragt sindene i kog hos Kristendemokraterne, at Gentofte-afdelingen af partiet har valgt at opstille Jesper Lohse, der i 10 år har været formand for Foreningen Far, til kommunalvalget.

Som Villabyerne tidligere har kunnet fortælle, var blækket dårligt nok tørt på den nyhed, før partiets daværende spidskandidat i København, Brian Fyhn, protesterede kraftigt.

"Foreningen Far og Jesper Lohse virker ved intimideringer og trækker et slimet spor af trusler og politianmeldelser efter sig," lød bandbullen fra Brian Fyhn til Villabyerne 8. juli. Brian Fyhn, der ifølge Villabyernes oplysninger siden har meldt sig ud af partiet, mente ligefrem, at Foreningen Far "strider imod Kristendemokraternes parti- og værdigrundlag."

Flere kommenterede på historien på Villabyernes hjemmeside med hårde beskyldninger mod Jesper Lohse og hans virke i Foreningen Far. Så hårde, at vi nu har lukket helt for kommentarsporet.

Et åbent syn Faktisk har debatten i partiet været så voldsom, at partiets landsformand, Isabella Arendt, har set sig nødsaget til at tage sagen op på sin egen Facebook-profil, hvor debatten raser videre. Her skrev hun 30. august følgende i et langt opslag:

"Som medlem af KD kan alle forvente at blive mødt med et åbent syn. Vi dømmer derfor ikke folk for, hvad de har med i bagagen, men ser alene på, hvordan de opfører sig, siger og agerer, mens de er medlem af KD. Dette gælder naturligvis også for Jesper Lohse."

Umiddelbart en støtteerklæring til Jesper Lohse, men så skriver Isabella Arendt:

"Jesper Lohse er IKKE (Isabella Arendts egen fremhævelse, red.) folketingskandidat for KD. Han er alene opstillet til byrådet i Gentofte. Det betyder helt konkret, at det KUN er medlemmerne i Gentofte, som har godkendt ham som kandidat. Hverken andre medlemmer i partiet eller ledelsen i KD har haft indflydelse på hans kandidatur."

Regler for opførsel Isabella Arendt slår herefter følgende fast:

"På vegne af hele KD vil jeg tage kraftig afstand fra alle former for afpresning, trusler, uretmæssige politianmeldelser, chikane, krænkelser og/eller bestikkelse, som Foreningen Far efter nogles udsagn har begået. Det er IKKE sådan, man opfører sig i KD. Det er IKKE et udtryk for KD's værdier eller politik. Hvis man som medlem af KD benytter sig af noget sådant, kan man indstilles til eksklusion, som i det tilfælde skal besluttes af hovedbestyrelsen."

Endelig skriver Kristendemokraternes landsformand:

"Vi tager denne form for alvorlige anklager meget alvorligt og følger sagen nøje. Vi lytter til alle involverede parter. Vi har allerede taget flere samtaler og møder."

Isabella Arendts opslag har foreløbig fået 53 kommentarer, hvoraf langt de fleste er kritiske over for Jesper Lohse.

En personsag Villabyerne vil naturligvis gerne vide, hvad status er på den undersøgelse, Isabella Arendt omtaler i sit opslag, men hun har ikke ønsket at tale med os. Vi har dog fået lov at sende hende en række spørgsmål på sms, som hun har svaret på.

Har Jesper Lohse sit partis fulde opbakning?

"Lohse er valgt af Gentofte-kredsen, og i Kristendemokraterne skal hverken ledelsen eller andre medlemmer godkende en lokal kandidat."

Er Kristendemokraterne indforstået med, at han tegner partiets mærkesager og værdier?

"Som kandidat melder man sig under fanerne, netop fordi man vil repræsentere Kristendemokraternes værdier og politik. Det er således ikke Jespers baggrund eller andet arbejde, som dikterer partiet, men partiets vedtagne politik, som han har meldt sig til at arbejde for."

Er der en undersøgelse af beskyldningerne mod Jesper Lohse i gang?

"Vi lytter og går i dialog med alle relevante parter. Da dette er en personsag, vil jeg ikke drøfte den i medierne."

Er en eksklusion under overvejelse?

"Dette er en personsag, som jeg ikke vil drøfte i medierne."

Ingen kommentarer Villabyerne har spurgt Jesper Lohse, hvordan han forholder sig til de hårde anklager, der bl.a. har gået på, at han er "udemokratisk", "manipulerende", "truende" og at "han forfølger folk". Vi har også spurgt ham, hvad han synes om den opbakning, han har mødt fra sit parti. Men Jesper Lohse ønsker ikke at medvirke i denne artikel.

