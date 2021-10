Spidskandidat med visioner: Vil have kyststi langs Øresund og landets bedste ældrepleje

10 skæve spørgsmål, som forhåbentlig vil give et blik ind til personen bag politikeren.



Hvad fik dig senest til at grine?

Jeg griner heldigvis tit, men sådan med tårer i øjnene? Det kan have været Anders Matthesen. Hans sproglige fornemmelse er i særklasse.



Hvad husker du bedst fra din barndom?

Det er svært at pege på én ting, men det store billede rummer to kloge, kærlige og dedikerede forældre, min sorte kat og så mange timers leg ude på vejen med min veninde Tine og alle de andre børn på Søtoften.



Hvad var dit første job?

Avisomdeler – jeg gik med Villabyerne (og det er ikke løgn!). Ruten tog to timer og jeg tjente 40 kroner på det.



Hvis du kun måtte spise én ting resten af dit liv, hvad skulle det så være?

Skal jeg svare på, hvilken livret, jeg gerne vil have ødelagt eller hvad jeg kunne forestille mig at kunne holde ud som det eneste jeg måtte få resten af mit liv? Hvis det er det første, kunne det være kylling tikka masala, hvis det er det andet, må det sikre svar være ris. Eller rugbrød med stærk ost og mine egne, solmodne tomater.



Har du nogle særlige skjulte talenter?

Det er måske ikke ”skjult”, men lidt specielt at jeg kan tale grønlandsk. Langt fra flydende, men brugbart. Og der er ikke så mange der ved, at jeg taler flydende norsk, næsten uden accent.



Hvem er dit idol udenfor politik?

Jeg vil ikke kalde det idoler, men jeg ser op til mennesker, der kan noget, jeg slet ikke kan, og som bruger det til at gøre verden til et bedre sted at være, om det så er ved at hjælpe andre, skabe stor kunst eller flytte vores videns grænser gennem forskning. Det kan være store, kendte navne, men jeg har mere lyst til at nævne min gamle skoleveninde Anna Bjerre, der er sygeplejerske og tager sig af psykisk syge misbrugere. Dét er virkelig beundringsværdigt.



Hvad er den mærkeligste kompliment, du har fået?

”Du er virkelig let at refraktionere!” – Det blev sagt af en optiker, og betyder på hverdagssprog, at jeg er nem at lave en synsprøve på.



Hvad er du virkelig dårlig til?

At spille skuespil og fodbold. Og hvis jeg prøver, kommer jeg bare til at grine. Det gør det ikke bedre!



Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle det så være?

En super-evne til at få alle til at forstå vigtigheden af den grønne omstilling – og omsætte det til handling, både hos den enkelte og på samfundsniveau.



Hvilke tre ting vil du tage med på en øde ø?

Er det snyd at sige en båd, en påhængsmotor og en meget stor tank med brændstof? OK, jeg regner med, at nogen finder mig før eller siden, så jeg siger min kat, en pen og en stak papir at tegne og skrive på.