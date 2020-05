Sophie Merrild Juul forsker til daglig i behandling af depression og personlighedsforstyrrelser. Men lige nu er hendes fokus rettet mod COVID-19. Foto: Gry Brøndum

Sophie sporer sig ind på verdens bedste corona-behandling

Den 28-årige forsker Sophie Merrild Juul fra Hellerup er med i en international forskergruppe, som analyserer hele verdens forskning i coronabehandling

Villabyerne - 08. maj 2020 kl. 11:36 Af Gry Brøndum

Psykolog og ph.d.-studerende Sophie Merrild Juul var egentlig i gang med noget helt andet, da corona-epidemien ramte og lukkede landet ned: Et stort ph.d.-projekt, hvor hun undersøger effekten af forskellige længder af psykoterapi til patienter med borderline personlighedsforstyrrelse, og så skulle hun til at starte et nyt projekt, hvor hun skal undersøge effekten af antidepressiv medicin til svær depression i samarbejde med overlæge Janus Christian Jakobsen fra Copenhagen Trial Unit, Center for Klinisk Interventionsforskning på Rigshospitalet.

"Vi har et rigtig godt samarbejde og vi skulle egentlig mødes og tale om det her antidepressiva-projekt, men så ringer Janus Christian Jakobsen til mig og siger, at vi altså bliver nødt til at lave denne her meta-analyse med løbende overvågning af corona-behandlingerne, og at han gerne ville have, at jeg skulle være hovedforfatter."

For Sophie Merrild Juul var der ikke så meget at tænke over:

"Det er et vildt fascinerende projekt, som omhandler en sygdom, som påvirker så mange mennesker. Ikke bare de syge, men alle os, der er ramt af nedlukningen af samfundene. Og at være med i et projekt, der kan få så stor betydning for så mange mennesker, den chance får man ikke så tit!" siger hun med et stort smil, da vi mødes i lysthuset i hendes forældres have på Slotsvej i Charlottenlund.

Sophie er vokset op her i et hjem med en mor og far, der begge er jurister. Hun har gået på Skovgårdsskolen og siden Øregård Gymnasium, og selvom hun selv startede med jura-vejen, stod det snart klart for hende, at de analytiske evner skulle bruges på at forske i sundhed. Og især god forskningsdisciplin er en passion, hun gerne bruger alle sine vågne timer på at efterstræbe, ikke mindst i det aktuelle COVID-19 projekt:

"Vi inddrager alle forsøg, som undersøger effekten af en eller flere behandlinger af COVID-19. Vi vurderer desuden kvaliteten af alle forsøg, vi inddrager. På den måde kan vi på et mere sikkert grundlag vurdere, hvad der faktisk virker, og hvad der ikke gør," forklarer hun:

"For eksempel hvis vi har forsøg fra Canada, USA, Polen og Kina, som alle tester effekten af ebola-medicin mod COVID-19, så kan vi samle forsøgene, vurdere dem efter deres kvalitet, og så har vi et bredere grundlag at drage konklusioner ud fra, end hvis vi kun så på hvert enkelt forsøg separat".

Detektivarbejde Efter Sophie Merrild Juul havde sagt ja til at blive en del af forskergruppen, der nu er gået i gang med at gennemgå verdens corona-behandlingsforskning, gik det stærkt.

De skrev en såkaldt "protokol". En slags opskrift på deres forskningsprojekt, som publiceres i et videnskabeligt tidsskrift, så verdens læger og sundhedsmyndigheder frit kan læse, hvad de vil opnå med arbejdet, som kaldes en "meta-analyse", fordi de analyserer resultater fra andres forsøg.

Dernæst samlede de en stærk gruppe af eksperter fra flere lande, Canada, Grækenland og Sverige, og så blev der rejst penge:

"Jeg er ret arbejdsom, men det her er nok min rekord," siger Sophie Merrild Juul i forhold til skrivningen af protokol og fundraising: "Alvoren gør, at alle ved, at ting skal gå stærkt," siger hun og sammenligner med sin ph.d., hvor det tog syv måneder at skaffe fondsmidler til det forskningsprojekt, som hun leder ved siden af.

"Her tog det to uger at få penge til projektet fra Poul Due Jensen Fonden, som normalt slet ikke finansierer sundhedsrelaterede forskningsprojekter. Det var helt fantastisk."

Foreløbig har de ikke publiceret resultater af overvågningen. Men detektivarbejdet er i fuld gang, og de har allerede fundet omkring 500 studier fra hele verden, som forventer at have resultater i den kommende tid, som de på sigt kan få med i deres meta-analyse. Og der kommer nye dag for dag.

"Vi overvåger alle de store forskningsdatabaser, og vi finder både publicerede og ikke-publicerede forsøg. Vi kontakter forskere bag forsøg, hvis resultater vi ikke selv kan finde, så de også kommer med. Hvis et forsøg er publiceret på kinesisk, så får vi hjælp til at oversætte det, så vi kan få det med i vores meta-analyse. Vi leder simpelthen alle vegne."

Og Sophie Merrild Juul, der privat bor med sin mand i Hellerup, lægger ikke skjul på, at lige nu går al hendes vågne tid med at forske, og i samarbejde med sine internationale kolleger at finde de bedste stier i forskningsjunglen på vej mod en effektiv behandling af den frygtede COVID-19.

Hvad med det bredspektrede virusmiddel remdesivir, som de amerikanske myndigheder lige har godkendt til behandling af corona? Hvor godt virker det ifølge den forskning I har set?

"Det er stadig for tidligt at sige på nuværende tidspunkt," siger Sophie Merrild Juul: "Det er noget af det, vi er i gang med at kigge på. Vi arbejder lige nu på højtryk for at publicere vores første konklusioner."

Mens fodgængerne på Strandvejen her i weekenden kan gå forbi den lukkede Arnold Busck boghandel med skiltene om konkursen grundet corona-nedlukningen, og andre stiller sig op i den lange afstands-kø til det nyåbnede IKEA, er Sophies fokus rettet mod den behandling, der dag for dag kan vise sig at være midlet mod det onde, der lige nu blokerer for vores frie handlen.