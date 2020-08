Sommerlæsning: Johannes Riis afslører sine personlige favoritter

Har du tre gode bud på sommerferielæsning?

"I ferien skulle man jo gerne have god tid, også til at læse lange, store, tykke romaner, og et godt bud ville være Lev Tolstojs 'Anna Karenina', som med god grund er blevet kaldt for verdens bedste roman, og som for et par år siden udkom i en ny og aldeles fremragende oversættelse af Marie Tetz­laff. Historien om den russiske adelsdame og hendes ulykkelige kærlighedshistorie vil til alle tider gøre varigt indtryk på sin læser.