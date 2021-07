Se billedserie Dagens optagelser er slut, og holdet klapper af skuespillerne.

Send til din ven. X Artiklen: Som i køkkenet på en travl sushirestaurant i Tokyo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Som i køkkenet på en travl sushirestaurant i Tokyo

På en varm sommerdag i en Gentofte-villa fik Villabyerne lov at følge optagelserne til opfølgeren af Anders Refns 'De forbandede år'. Ifølge Jesper Christensen, der spiller hovedrollen som Karl

Villabyerne - 19. juli 2021 kl. 07:00 Af Jesper Bjørn Larsen (tekst og fotos) Kontakt redaktionen

Fornemmelsen af at være landet i køkkenet på en travl sushirestaurant i Tokyos handelscentrum, sådan lige omkring frokosttid, er svær at undslippe denne fredag i slutningen af juni.

Der er ganske enkelt et mylder af mennesker samlet på forholdsvis få kvadratmeter i den Arne Jacobsen-tegnede villa på Brogårdsvej 72. Men de lader alle til at kende deres egen rolle minutiøst. Ingen ramler ind i andre, alle ved lige nøjagtigt, hvor de skal stå og hvad de skal foretage sig.

Villabyerne har fået lov at følge optagelserne til en scene i Anders Refns opfølger til 'De forbandede år' fra 2020. En film, der følger Skov-familien i de sidste år af 2. verdenskrig, som har fået titlen 'Opgøret'.

Vi er hjemme hos departementschef Steen Rasmussen (spillet af Lars Simonsen), hvor minister Bang (spillet af Peter Schrøder) skal forklare fabriksejer Karl Skov (spillet af Jesper Christensen), at han jo nok må forvente, at der kommer et retsligt efterspil efter krigen. Minister Bang kan ikke love Karl Skov, der har solgt elektronikdele til tyskerne, at han ikke vil blive sigtet for værnemageri, men "alt vil naturligvis foregå på civiliseret vis."

"Jamen, jeg har jo givet store summer til modstandsbevægelsen. Og jeg har lige fra første dag fulgt alle gældende love og forordninger til punkt og prikke..." protesterer Karl Skov.

"Har vi en cigarstump til askebægeret," spørger instruktør Anders Refn efter første optagelse. "Ja, han er på den, han har virkelig fået røven i klemme," smiler Anders Refn, da hans blik møder Villabyernes udsendte. "Vi er stille på settet, vi er ved at være klar til optagelse igen," lyder det fra hans assistent.

Fersken-iste i glassene Anders Refn sætter sig i sin instruktørstol med en monitor foran sig og lyden fra scenen i ørerne. Og VÆRSGO," siger han, så alle kan høre det. To minutter efter lyder det med samme kraftfulde røst "og TAK."

Mens Anders Refn taler med skuespillerne om scenen, får holdet indskærpet, at det er total 'no go' at gå på gulvtæppet med sko - alle har iført sig blå poser - og regissøren hælder mere fersken-iste i whiskyglassene.

Scenen bliver skudt 3-4 gange med den indledende kameraindstilling, og så bliver der efterfølgende lavet næroptagelser af alle tre skuespillere. Hver gang bliver scenen taget fra start til slut.

Under en kort pause får vi lov til at trække lidt væk med Jesper Christensen.

"Den her film fokuserer på de sidste år af krigen, hvor folkestemningen ændrer sig. Det bliver stadig vanskeligere at være Karl Skov. Der er mange skæbner i spil, og de valg, de forskellige har taget gennem krigen, bliver stadig mere skæbnesvangre. Regningen bliver betalt, og det går hårdt for sig. Det kan jeg vist godt afsløre," smiler skuespilleren. Han er lykkelig for, at Anders Refn og hans medmanuskriptforfatter Flemming Quist Møller med dobbeltværket fortæller hele historien om besættelsen og de ar i folkesjælen, den efterlod.

"De nemme og hurtige bedømmelser af, hvordan det var under krigen, bliver hevet af bordet. Den her film viser alle de ting, der blev bestemt af krigen. Den krigshistorie, der ikke bare er fyrværkeri. Alle de ægte dilemmaer, mennesker blev presset ud i. Og de umulige valg, de stod i. Min figur prøver alt, hvad han kan for at gøre det bedste. Jeg prøver at forstå ham, når jeg spiller ham. Jeg går ud fra, at der er en grund til det, han gør."

Nogle historikere vil sige, at vi for længe har hyldet den nationalromantiske fortælling om besættelsestiden. At vi ikke har været særligt gode til at tale om de mindre flatterende ting?

"Det er en bedømmelse, jeg godt kan forstå. I mange år blev vi spist af med heltehistorierne, jubelfortællingerne. De er da også spændende, hvis man er en dreng. Men den skid er slået så hurtigt, at den hurtigt er væk igen. De almindelige menneskers historie, de skæbner, der bare prøvede at få en hverdag til at fungere, deres historie er aldrig rigtig blevet fortalt. Der er vel ikke en epoke i danmarkshistorien, der er så dramatisk og fortættet med menneskelige konfrontationer som besættelsen. Der er så meget dramatisk gods at tage fat på... vi skylder os selv at få nuancerne med," siger Jesper Christensen, der kom til verden i 1948.

Jesper Christensen sætter sig atter i en af designerstolene og spiller scenen igennem igen.

"Kan vi lige få rettet et strithår på Lars," spørger en af dem, der holder øje med, at maleri, gulvtæppe, sofabord, whiskyglas - ja alt - bliver på de samme pladser.

Komplekst og uløseligt Efter et par timers intense optagelser samler holdet sig til et fællesfoto og en efterfølgende sandwich på græsplænen. Anders Refn er synligt glad for dagens arbejde, den næstsidste optagedag med sommeroptagelser.

"Det har hele tiden været tanken at fortælle hele historien i to film. Om de første år af krigen, hvor stemningen var til at samarbejde med tyskerne, og så det skifte, der skete i krigens sidste år. Det har ikke skortet på feel good-film, på heroiseringer. Vi vil vise, hvor komplekst og uløseligt, det var. Der var jo dilemmaer i alle familier. I toeren spidser tingene til, og fronterne trækkes op. Der var på mange måder nærmest borgerkrig i gaderne i det sidste år af besættelsen," siger Anders Refn.

De sidste optagelser til 'Opgøret' ventes at være færdige til december, og så er det tanken, at filmen skal have premiere den 21. april 2022.

"Etteren nåede at klare sig rigtig godt, selv om coronakrisen kom og forandrede verden. Men vi har kæmpet os igennem. Og det er vidunderligt, at vi snart kan se målstregen," smiler Anders Refn.