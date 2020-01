"Sofie" fra Gentofte finder frirum til at tale i "headspace"

En voldsom episode til en fest var med til at få 17-årige Sofie til at komme hos rådgivningen "headspace" for unge med tunge tanker i Gentofte. Da havde hun gennem længere tid haft det dårligt uden at vide hvorfor

En af de unge, der kommer hos headspace i Gentofte en gang om ugen, er 17-årige Sofie. Hun går i 2. g. på et af byens gymnasier.

Lige inden sommerferien i 2019 skete der noget voldsomt til en fest. Sofie ønsker ikke at fortælle, hvad der præcist skete. Kun at hendes egen reaktion kom bag på hende. Den gjorde hende bange og fik hende til at tænke, at hun nok havde brug for hjælp. Også fordi, hun gennem længere tid havde "haft det lidt dårligt". Været ked af det. Tumlet med bestemte følelser og tanker.

"Jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at tale med nogen. Min veninde havde faktisk foreslået headspace for længe siden. Jeg havde også talt med mine forældre om, at jeg gerne ville tale med en psykolog. De syntes, det virkede lidt voldsomt at tale med en psykolog, men de var meget forstående omkring, at jeg ville tale med headspace. Jeg sagde til dem, at jeg ikke ville have, at de spurgte ind til, hvad jeg havde brug for at tale om," siger Sofie, som Villabyerne har fået lov at interviewe i et af headspaces samtalerum.





Hvad var det for nogle tanker og følelser, der gjorde dig ked af det?

"Det vil jeg helst ikke ind på. Jeg kan sige, at det var nogle frustrationer. Jeg var meget ofte ked af det, jeg havde ikke mange gode dage. Jeg kunne ikke sætte en finger på, hvad det var, der udløste det."





Hvad har det betydet for dig at komme i headspace?

"Min selvtillid stiger. Det har givet mig et overskud, jeg ikke havde før. Et frirum til at tale. Nogle gange kan det være lidt svært at snakke om følelser derhjemme, for min mor kan godt være lidt overbeskyttende. Hun vil hjælpe med at finde en løsning, hvis jeg taler om et problem."