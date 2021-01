Søren Pape, der her er fotografet ved Hans Tofts 25 års jubilæum som borgmester i 2018, fik beskeden om borgmesterens beslutning tidligt mandag morgen. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Søren Pape Poulsen: - Det er en af de helt tunge, der nu går fra borde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søren Pape Poulsen: - Det er en af de helt tunge, der nu går fra borde

Tidligt i morges spurgte de konservatives partileder, om borgmesteren i Gentofte nu var helt sikker på, at han ikke skulle have fire år mere. Det var han

Villabyerne - 11. januar 2021 kl. 12:14 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

For en sjælden gangs skyld valgte Søren Pape Poulsen at gå tidligt i seng søndag aften. Da han vågnede mandag morgen, så han, at der var flere ubesvarede opkald fra Gentoftes borgmester, hans partifælle, Hans Toft.

Søren Pape Poulsen ringede ham op, og da Hans Toft forklarede, at han lidt senere ville offentliggøre, at han ikke genopstiller ved valget til november og at han allerede 1. maj giver tøjlerne videre til Michael Fenger, måtte den konservative partiformand lige sunde sig.

"Jeg sagde selvfølgelig, at det er jeg vildt ærgerlig over. Gentofte har altid været en sikker kreds for os, ikke mindst takket være Hans Toft. Så min rygmarvsreaktion var da at spørge, 'er du sikker på, at du ikke skal have fire år mere'. Men det ønskede han ikke. Hans holdning er, at vælgerne skal vide, hvad de får, når de går til stemmeurnerne til november, og det respekterer jeg dybt. Det er en meget ordentlig måde at gøre tingene på. Jeg kan kun tage hatten af for ham. Efter 28 år som borgmester, så har man vist også udtjent sin værnepligt," siger den konservative partiformand.

Søren Pape Poulsen har altid tænkt, at Gentofte og Hans Toft hænger uløseligt sammen. At Hans Toft aldrig ville stoppe som borgmester.

"Det er en af de helt tunge, der nu går fra borde, en af de største kommunalpolitikere. Gentoftes borgere har altid vidst, hvad de fik med Hans Toft: En borgmester, der kæmper for Gentofte 24/7. Gentofte er en særdeles veldrevet kommune, og byen er en af vores (partiets, red.) absolutte højborge. Når man siger Gentofte, siger man også Det Konservative Folkeparti."

Får man som leder af Det Konservative Folkeparti lidt urolig mave, når man får sådan en nyhed serveret?

"Nej, jeg føler mig tryg ved, at Hans giver det videre på en god måde. Jeg har noteret mig, at der er fuldstændig opbakning til Michael Fenger, både i vælgerforeningen og i den konservative gruppe. Michael Fenger har med sine 11 år i kommunalbestyrelsen masser af erfaring, og han har meget med i bagagen fra både erhvervs- og idrætslivet. Og så bliver det en fordel for ham, at Gentofte-borgerne ved, at der er styr på butikken."

På spøgsmålet om, hvad Søren Pape Poulsen mener, Hans Toft har fortjent af eftermæle, slår han sig lidt i tøjret. For det er svært at riste en rune over 28 år uden forberedelsestid, men han vil gerne sætte et par ord på en skitse til et eftermæle.

"Først og fremmest synes jeg jo, det er imponerende, at han efter 28 år stadig gider det hele. Der er ikke den ting, der er for lille til ham, han kaster sig over alle opgaver med samme flid. Hvis der var en pris for Danmarks flittigste borgmester, så ville han have taget den i adskillige år. Han er og har været Gentoftes mand i alle sager. Han er manden, der om nogen har sikret, at Gentofte er en by, det er dejligt at bo og arbejde i. Han er synlig og har aldrig lagt sig i hængekøjen. Nu har jeg selv været borgmester, så jeg kender lidt til den verden. Jeg har altid haft et rigtig godt samarbejde med Hans, og jeg har meget stor respekt for ham. Han er altid velforberedt og superdygtig. Du kan ikke finde mange, der ved lige så meget om kommunal udligning som ham."

relaterede artikler

Hans Toft er ikke færdig som politiker 11. januar 2021 kl. 10:58

Efter 28 år på posten: Borgmester stopper 11. januar 2021 kl. 10:33