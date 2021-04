Socialpolitisk profil stiller op til kommunalvalget

Halima El Abassi stiller op i Gentofte for Socialdemokratiet til efterårets KV21-valg. Som forkvinde i Rådet for Etniske Minoriteter og uddannet socialrådgiver har hun særlig opmærksomhed på de svageste

Socialdemokratiet i Gentofte forbereder sig på valget i november til kommunalbestyrelsen. En række nye kandidater kommer i spil - herunder den 43-årige forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter, Halima El Abassi fra Gentofte.

Rådet for Etniske Minoriteter er nedsat af integrationsminister Mattias Tesfaye, og siden sin etablering i 1983 har Rådet fungeret som rådgivende organ for den til enhver tid siddende minister. Halima El Abassi blev udpeget til forkvinde i 2019.

El Abassi flyttede til Gentofte for et par år siden. Hendes baggrund er en uddannelse som socialrådgiver, som hun siden har bygget ovenpå med studier og forskning ved forskellige universiteter, og hun har også undervist på videregående uddannelser.

De nuværende genopstiller

Socialdemokratiet har allerede valgt sin spidskandidat til kommunalbestyrelsesvalget. Det er Søren Heisel, der er viceborgmester, og han er glad for, at Halima El Abassi vælger at stille op for Socialdemokratiet.