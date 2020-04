Helene Rasmussen er socialdirektør i Gentofte Kommune og blandt andet ansvarlig for de ældres velfærd under coronakrisen. Pressefoto

Socialdirektør: Vi kan blive nødt til at ændre i hjemmehjælpen

Flere kommuner har begrænset servicen til de ældre for at undgå smitte med coronavirus, men i Gentofte melder kommunen, at serviceniveauet foreløbig er intakt, og at man hele tiden le

Villabyerne - 02. april 2020 kl. 11:33 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gentofte Kommune har langt de fleste dage under corona-nedlukningen været i stand til at levere den aftalte hjemmehjælp til de ældste borgere.

Omkring 100 borgere har dog valgt helt selv at aflyse hjælpen, oplyser Gentofte Kommune dog uden, at man her præcis kender grunden til, at de ældre ikke ønsker hjemmehjælp lige nu. Villabyerne har fået følgende interview på skrift med socialdirektør Helene Rasmussen:

Har Gentofte Kommune skåret i rengøring eller hjemmehjælp til de ældre, som man for eksempel har gjort i Aarhus for at undgå smittespredning?

"Indtil videre har det været muligt at give den aftalte hjælp på normalt niveau. Men det er klart, at vi i Gentofte Kommune i lighed med andre kommuner kan blive nødsaget til at justere den hjælp, der ydes til borgere, der modtager hjemmehjælp til praktiske opgaver og personlig pleje. Vi arbejder dog på at skaffe flere medarbejdere til området."

Tager de ansatte særlige forholdsregler, når de skal ind i de ældres hjem?

"På plejehjemmene er vi glade for, at 45 hjemsendte medarbejdere fra skole- og dagtilbudsområdet nu hjælper til på 41 plejeafdelinger." "De, der besøger de ældres hjem, er uddannet til at tage de nødvendige hygiejniske forholdsregler og har naturligvis et særligt og skærpet fokus på dette i denne tid. Både ledere og medarbejderne har også en forpligtelse til at være opmærksom på symptomer på covid-19 og skal ved mindste tegn på sygdom blive hjemme."

Er der mangel på medarbejdere lige nu på grund af karantæne?

"Vi følger sygefraværet blandt medarbejdere på ældreområdet og på vores sociale døgninstitutioner meget tæt. På nuværende tidspunkt ser bemandingssituationen fornuftig ud, men vi oplever et højere sygefravær end normalt på dette tidspunkt af året. Dette skyldes blandt andet, at der udvises et forsigtighedsprincip, hvor medarbejderne bliver hjemme, hvis de har symptomer på f.eks. forkølelse."

Oplever I særlige udfordringer på grund af syge eller ængstelige ældre?

"Vi oplever flere henvendelser end normalt fra bekymrede borgere og pårørende - især blandt de kronisk syge og ældre og fra pårørende til beboere på plejehjem, der ikke kan besøge deres familiemedlemmer. Vi forstår godt, at det er svært, og vi har et stort fokus på at hjælpe med vejledning og information. På plejehjemmene er vi glade for, at 45 hjemsendte medarbejdere fra skole- og dagtilbudsområdet nu hjælper til på 41 plejeafdelinger. Medarbejderne tager sig af sociale og praktiske opgaver. Det kan være anretning af mad og drikke, borddækning, gåture, sang, højtlæsning og afspritning. Medarbejderne har fået sidemandsoplæring og har modtaget hygiejnekursus før start."

