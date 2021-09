Socialdemokratiets kandidater til Kommunalvalg 2021, ved Dan Turèlls bogstaver i Vangede. Fra venstre: Anne Hjorth, Halima El Abassi, Kevin Høj, Thomas Ellegaard, Søren Heisel, Susan Wiinblad, Lars Bo Winther og Gitte Terndrup. Foto: Picasa

Socialdemokratiet har sat deres hold: Stemmer på tværs af bydelene

Viceborgmester og spidskandidat for Socialdemokratiet, Søren Heisel, er sammen med syv andre kandidater klar til kommunalvalget

Villabyerne - 05. september 2021 kl. 11:47 Kontakt redaktionen

kv21 For nylig holdt Socialdemokratiet en ekstraordinær generalforsamling for de syv kandidater, der skulle placeres endeligt på listen.

Ifølge partiet selv stiller de op med et stærkt hold på otte kandidater med en bred lokal forankring i kommunen. Og det er helt bevidst, siger kredsformand Mette Werge Whitt:

"Vi opfatter Gentofte som en kommune med en række mindre bydele, der hver især fortjener at blive hørt og få en stemme i kommunalbestyrelsen. Og med det engagement, som vores kandidater har vist hidtil, er jeg sikker på, at de alle sammen vil kunne gøre en forskel for både deres lokale område og for hele kommunen."

Både Søren Heisel og Anne Hjorth har været valgt til kommunalbestyrelsen i de seneste perioder, og begge vælger at genopstille. Men flere af de øvrige kandidater melder sig for første gang til et valg.

"Det er jeg meget glad for. I en tid, hvor partipolitik og det at give sin holdning til kende kan være vanskeligt, er det meget stærkt, at vi har disse otte engagerede socialdemokrater opstillet. Jeg er meget optimistisk med hensyn til at få styrket Socialdemokratiet i Gentoftes kommunalbestyrelse," siger kredsformand Mette Werge Whitt.

Socialdemokratiet har også ved dette kommunalvalg sideordnet opstilling. Det betyder, at den kandidat, der får flest personlige stemmer, opnår valg - hvis altså Socialdemokratiet opnår at få valgt mandater. Derfor kan den placering, som en kandidat har på listen, forventes at have en betydning for vælgernes stemmer. kath

Socialdemokratiet kv21: 1. Søren Heisel - viceborgmester, spidskandidat

2. Anne Hjorth - Hellerup

3. Halima El Abassi - Gentofte

4. Gitte Terndrup - Vangede

5. Kevin Høj - Hellerup

6. Susan Wiinblad - Ordrup

7. Lars Bo Winther - Dyssegård

8. Thomas Ellegaard - Jægersborg

