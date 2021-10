Til venstre ses Jens Dehn, der er bestyrer i Ordrup, og til højre Morten Christensen, der har åbnet Social Grill i foreløbig syv nordsjællandske byer. Foto: Peter Klar.

Social grillbar lever udenfor

Social Grill på Hyldegårds Tværvej vil være en oase af god mad, kreativitet, socialt samvær og masser af aktiviteter for børn og voksne

Villabyerne - 02. oktober 2021 kl. 13:19 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Byrummet i Ordrup har fået et skud vitaminer. Morten Christensen og hans voksende virksomhed Social Grill har overtaget den tidligere restauration på Hyldegårds Tværvej 41.

Dermed er Ordrup den syvende by, som får en Social Grill, hvis man medregner Birkegrillen i Birkerød, hvor rejsen startede med så stor lokal opbakning, at Morten Christensen ikke vover at ændre navnet.

Men konceptet er det samme alle steder.

"Social Grill er en gourmet-grillbar med et stærkt sociokulturelt aftryk. Udover at lave lækker mad forsøger vi at skabe et lokalt samlingspunkt. Nogle kalder os kulturcafé, andre omtaler os som udendørs kulturhus. Vi er en oase af god mad, kreativitet, socialt samvær og masser af aktiviteter for børn og voksne. Vi vil gøre noget godt for byrummet og lokalmiljøet," siger Morten Christensen.

Åben for samarbejder Social Grill arrangerer skattejagt, kreative værksteder, børnedisco, bingo, musikquiz, børneteater, livemusik, indsamling af skrald og meget andet. Altid med noget godt at spise under eller efter anstrengelserne.

Listen kan af princip fortsættes i det uendelige, for en Social Grill er modtagelig for gode forslag og idéer til aktiviteter og samarbejder fra alle aktører i lokalområdet - institutioner, foreninger, virksomheder, butikker og private.

Men børnene står Social Grills hjerte særligt nær.

"Vi elsker børnefamilier, og mange af vores arrangementer er rettet mod dem. Vi har også altid et madkoncept, hvor børn får en gratis sandwich, når mor og far køber en menu. Vi vil gerne være det nemme valg for familierne," siger Morten Christensen.

Vi lever udenfor Han bor privat i Vangede og har blandt andet en fortid som forretningsudvikler gennem ni år i Royal Unibrew, hvor han udviklede strategier og fandt på nye koncepter til caféer og restauranter. Tidligere har han ejet barer i København.

Idéen til Social Grill opstod ud af nogle uformelle strandbarer, han åbnede i Nordsjælland sammen med sin bror og sin kæreste.

Da Social Grills koncept er, at spisning og aktiviteter foregår udenfor, er Morten Christensens kæde gået forskånet gennem coronakrisen - ja, hvis ret skal være ret, har pandemiens nedlukninger lige frem styrket Social Grills lokale position rundt omkring, fordi de fleste andre spisesteder i perioder måtte holde lukket.

"Vi lever udenfor. Vi finder små steder, hvor vi ikke rigtig har pladser indenfor, og det har været en gevinst under nedlukningerne. Vi har ikke haft lukket en eneste dag."

Det indhegnede miljø af borde, bænke og blomsterkummer udenfor er selvbyg af paller og råt træ.

Varmelamper og halmballer Alle Social Grill har en børneafdeling med sten, der kan males på, spil og andre ting, der kan få de kreative hjerneceller op i omdrejninger.

Til jul skal der opstilles varmelamper og pyntes med halmballer, og så skal der ellers produceres juledekorationer og adventskranse til den store guldmedalje.

"Det typiske koncept er, at vi køber de materialer, der skal til, og så betaler folk lidt for at være med. Hvis de køber noget at spise, er det fint, men det er ikke noget krav."

Menukortet er holdt helt simpelt med burgere, frikadellesandwich, flæskestegsandwich, croque monsieur og en lobster roll af en hel, smørstegt hummerhale.

"Det er unge, lokale helte, man møder her. Naboens søn og datter. Det skal ikke være for kompliceret at arbejde her og give vores gæster en hyggelig oplevelse. Vores kort dækker mange kategorier, men vi gør det enkelt inden for hver," siger Morten Christensen.

Hver Social Grill kommunikerer med lokalområdet via sin egen Facebook-side, og Morten Christensen har ikke travlt med at markedsføre sit bud på en grillbar 2.0 for et større publikum.

"Ikke så mange kender os endnu, og det er fint, så længe de lokale gør."