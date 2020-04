Snuppet for narkokørsel

En 21-årig mand fra Søborg blev søndag klokken 21.22 sigtet for narkokørsel. Et vidne havde set manden på en p-plads og mente, at der blev handlet med stoffer fra hans bil. En politipatrulje blev sendt til stedet, og fandt den 21-årige i bilen bag Nettos p-plads på Dalenstræde i Gentofte. Da den 21-årige blev testety med narkometeret, slog det ud til den postive side, men der var ikke noget narko i bilen, så der var ikke beviser for, at manden var narkosælger. Han blev anholdt for at køre bil i påvirket tilstand og taget med til Gentofte Politistation, hvor der blev taget en blodprøve til sagen.