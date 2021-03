Se billedserie Et kast hen over den lille sø er en tilstrækkelig svær udfordring. Foto: Joachim Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Snart kan du møde dem på din gåtur: Forening vil lave bane til populær sport Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snart kan du møde dem på din gåtur: Forening vil lave bane til populær sport

Villabyerne - 26. marts 2021 kl. 06:00 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Plastikskiven skærer sig lydløst gennem luften et par meter over Ermelundens mudrede jord, og en forbipasserende hund følger den med øjnene. Det er Ohrsten Hohendorf, der har kastet frisbeeen mod målet, en mobil metalkurv, han selv har medbragt. Han og den nysgerrige hund må konstatere, at disc'en kun snitter kæderne og ikke bliver liggende i kurven i første omgang.

Nogenlunde sådan er det også gået for Ohrsten Hohendorfs planer om at etablere en disc golf-bane i Gentofte.

Han er formand for Disc Golf Gentofte, en forening han selv tog initiativ til at stifte kort efter den første nedlukning sidste forår, og de gør sig store forhåbninger om snart at kunne dyrke den fremadstormende sport på lokalt græs, men endnu er der intet på plads.

Ermelunden er statsskov og forvaltes af Naturstyrelsen, og selvom de gav tilladelse til et endagsarrangement i efteråret, som Ohrsten Hohendorf betegner som en stor succes, så har de ikke vist den store lydhørhed over for ønskerne og projektbeskrivelsen for en permanent bane på Ermelundssletten.

"Vi bliver holdt lidt ud i strakt arm. De er måske bange for, at skoven og naturen vil blive tivoliseret, men vi elsker jo gamle træer og kan sagtens integrere en bane med, at skov og park bliver brugt af andre," siger han.

Alle bliver bidt af det

Han har stadig banen fra efteråret i frisk erindring, og peger begejstret henover Ermelundens små søer og faldne bøgestammer på oplagte målplaceringer. Der skal være forskellige forhindringer, man skal navigere disc'en rundt om for at gøre spillet sjovt, og det indebærer både varieret terræn og beplantning.

Etablering af en bane vil kræve, at der lægges skridsikre, firkantede stykker kunstgræs ud. Det er tee-steder, hvorfra frisbeeen kastes mod metalkurvene, der skal skrues eller støbes ned i jorden. En bane kan være 9 huller lang, men til konkurrencer kræves 18. De nærmeste baner er i Virumparken, Valbyparken, Kokkedal og ved naturlegepladsen Eghjorten i Hillerød.

45-årige Ohrsten Hohendorf har kun selv spillet disc golf i knap to år. Han har tidligere været ambitiøs sportsklatrer og arbejder med industriel klatring som at rigge op til koncerter. Dem har der ikke været mange af det seneste år, så han har haft mere tid til at arbejde for en disc golf-bane. Den ét år gamle forening er blevet kontaktet af et par skoler, der gerne vil bruge spillet i undervisningen, og det flugter fint med Ohrsten Hohendorfs visioner.

"Vores mål er at få så mange ud at spille som muligt, og det vil være naturligt at integrere leg i læring. Boomet i disc golf startede faktisk allerede før corona, men er blevet multipliceret. Det er let at lære, og alle bliver bidt af det," siger han.

Selv har han medbragt over 20 forskellige disce. Ligesom med golfkøller er der en til enhver anledning, men typisk deles de i tre grupper. Driver, mid-range og puttere. Forskellen er især i kantens udformning, men de er alle lidt mindre og mere kompakte end de sædvanlige brede frisbeees kendt fra stranden.

Et muligt område

Disc Golf Gentofte arbejder ufortrødent videre i håb om at få etableret en bane. Ermelunden er bare et af flere grønne områder i kommunen, og mens nogle er under Slots- og Kulturstyrelsen, så råder Gentofte Kommune også over arealer med disc golf-potentiale. Og Kommunens Park og Vej-afdeling har faktisk fundet et grønt område, der muligvis kan rumme en disc golf-bane. De har vist velvilje, men det er endnu for tidligt for Ohrsten Hohendorf at afsløre, hvor i kommunen, det drejer sig om. Alt er endnu ikke på plads.

Går alt vel, så kan de farverige frisbees flyve allerede i det sene forår.