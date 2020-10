Smukke billeder: Oktober-trækkende traner over Gentofte

Europas største fugl, målt på sin højde, tranen, er på flere måder en majestætisk fremtoning. Dens lange ben og hals gør, at den med op mod 150 cm rager godt op over alle andre fugle.

Længde og vingefang på henholdsvis 115 og 220-225 cm bidrager til at give indtrykket af en kæmpe. Sammen med de blågrå og gråsorte farver samt det sorte og hvide hoved med rød nakkeplet gør det, at den ikke kan forveksles med nogen anden fugl.

I Nordsjælland og hovedstadsområdet er der størst chance for at se traner på klare forårsdage med østenvind i slutningen af marts eller i begyndelsen af april, når de store, kileformede flokke, hver på over 100 fugle, trækker forbi på vej fra deres overvintringsområder i Middelhavslandene til ynglepladserne i de svenske skovmoser, hvor der anslås at yngle omkring 15-20.000 par. Undervejs gør de ophold flere steder, bl.a. på Rügen, hvorefter de samles til tranedans ved Hornborgasjön, 120 km øst for Göteborg, inden sidste etape nordpå.