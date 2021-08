Se billedserie ?Den sidste nadver?. Foto: Peter Madsen

Smuk udstilling er en sand fornøjelse

Den russiske inspiration er tydelig på den betagende udstilling af ikoner, der i øjeblikket hænger på Strandlunds restaurant, mener Villabyernes anmelder, der uddeler topkarakter

Villabyerne - 11. august 2021 kl. 12:17 Af Peter Madsen, kunstanmelder på Villabyerne

Noget så usædvanligt som en ikon-udstilling vises i Strandlunds restaurant i Charlottenlund i de næste to måneder. Det drejer sig om ikoner malet af Elsebeth Haugstrup og Jørgen Juhl.

Sidstnævnte er meget religionshistorisk vidende, hvilket danner naturlig baggrund for ikonerne fra hans hånd.

De har begge gået til undervisning på ikonskolen i Messiaskirken i seks år hos Benny Aschly Andersen, som selv har gået til undervisning på russiske ikonskoler i mange år. Det er med andre ord en tradition, der her videreføres.

Materialerne i grundmalingen af ikonerne består af gelatine og kridt, en såkaldt gesso-blanding. Selve malingen er et bindemiddel og farvepigment fra pulver.

Bindemidlet er ægtempera, som er den ældste farvefremstillingsteknik vi har, som gamle mestre benyttede, dels for at få dybde og liv i farverne, dels for holdbarhedens skyld. Her er altså i det hele taget tale om en meget omfattende proces.

Skarpt optegnet Vi har på denne udstilling at gøre med meget præcist og skarpt optegnede religiøse ikoner, som for mig kommer tæt på gamle bulgarske ikon-mestre grundet de friske farver og de klare motiver, men russisk inspiration er som nævnt, hvad der er stærkest inde over.

Den traditionelle malemåde er som nævnt noget af en mundfuld at tillære sig, idet netop teknisk tradition er vigtig for at skabe liv og bevare alvoren og seriøsiteten i billederne. Dertil kommer den enkelte kunstners fantasi og den kunnen, det kræver at sætte et religiøst motiv op på træ.

Tro kopi af da Vinci Motiverne er oplagt for det meste forskellige helgener i traditionelle opsætninger. Men også et par varianter er der tale om.

For eksempel har Elsebeth Haugstrup malet en næsten tro kopi af da Vincis 'Salvator Mundi', som for nylig kom frem i offentligheden. Et meget smukt og stilfuldt mesterligt maleri, som fuldt ud viser kunstnerens kunnen. Da Vinci bør nikke anerkendende til værket.

Fremhæves skal også 'Den sidste nadver', som er en tæt stemningsfuld ikon med intim og fortættet stemning. Et lille mesterværk er der her tale om.

Skønne, næsten kalkmaleriagtige farver, der i midten brydes af et rustrødt vertikalt felt, som danner vibrationer i billedfladen og skaber liv.

Sorte engle Meget skønt og livligt er motivet i ikonen med 'Himmelstigen', hvor ikke alle får lov til at komme i himlen, men trækkes nedad af sorte engle. Et ret så omfattende billede med mange figurer, som danner det indtryk af mylder, som er baggrunden for fortællingen. Meget præcist og ligefrem flot er det udført.

Et par ret så små ikoner er ophængt på en af søjlerne i rummet. Som i stort set alle de andre ikoner er der tale om symbolik og religiøs mystik for at kalde det sådan. Der fremvises kristne symboler og vises religiøse attituder, hvilket også er meningen med i det hele taget at male den slags billeder.

I ikonernes 'storhedstid' havde vel nærmest ethvert religiøst russisk hjem en ikon hængende til andagt og fordybelse. Nogle skønne små ikoner er det.

En sand fornøjelse Det er en meget smuk og betagende udstilling, der her er ophængt på Strandlund. Rummet ligefrem emmer af teknisk og kunstnerisk indhold, så det er en sand fornøjelse.

For den oplevelse skal der hele paletten af stjerner på bordet, alle seks såmænd.

Udstillingen vises i august og september.