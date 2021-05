Se billedserie Gentofte Kommune har siden starten af bededagsferien opfordret alle borgere ned til to år om at blive testet. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Lisa - stock.adobe.com

Smitten stiger stadig voldsomt i Gentofte: Et sogn er i risiko for nedlukning

På en uge er Gentofte rykket fra en 38. til en 4. plads over de mest smittede kommuner i landet. Hvis smitten fortsætter med at stige, kan konsekvensen blive nedlukning

Villabyerne - 04. maj 2021 kl. 11:50 Af Kathrine Albrechtsen

I sidste uge, torsdag 29. april, kom opkaldet fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Gentofte Kommune. Smitten var steget voldsomt på en uge, så kommunen var sprunget fra en 38. til en 4. plads over kommunerne med de højeste incidens-tal.

Gentoftes testjusterede incidenstal var fredag 30. april 116 smittede personer per 100.000 indbyggere, hvilket næsten var en fordobling siden 14. april.

Gentofte Kommunes direktør for Social og Sundhed, Helene B. Rasmussen, som hver dag holder øje med tallene, kunne godt se, at smitten var en lille smule stigende.

"Men i midten af sidste uge kunne vi så se, at smitten især var stigende blandt børn og unge i dagtilbud og skoler, samt voksne mellem 40 og 49 år. Men der er smitte i alle alderskategorier, så derfor gik vi ud torsdag og opfordrede alle folk til at blive testet," fortæller hun.

Da smitten er steget for børn under 12 år, hvor der i sidste uge var registreret 11 smittede børn mellem 0-9 år, lyder opfordringen fra Gentofte Kommune, at børn helt ned til 2 år skal lade sig teste.

Gentofte Kommune har endnu ingen planer om at foretage opsøgende arbejde i særlige områder for at få flere til at lade sig teste.

"Vi venter på mere detaljerede tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed i den her uge. Når vi ved noget mere præcist, om der er nogle områder, som er særligt ramte af smitte, vil vi vurdere, om vi skal lave noget mere opsøgende arbejde der," siger Helene B. Rasmussen.

Risiko for nedlukning I regeringens nye retningslinjer for nedlukning af et lokalt sogn i kommunen, skal følgende tre kriterier være opfyldt på samme tid: At der er mere end 500 smittede per 100.000 borgere, at der er 20 eller flere smittetilfælde de seneste syv dage i træk, og at positivprocenten er på 2,5 eller mere.

De seneste tal, som er trukket 3. maj, viser, at smitten er steget kraftigt især i Maglegård Sogn, som i den her uge kan sætte kryds ud for to af kriterierne. De har 27 nye smittede på en uge og positivprocenten er på 2,7. Med 429 smittede per 100.00 borgere er sognet ikke langt fra at blive lukket ned. Også Jægersborg Sogn kan sætte kryds ud for ét af kriterierne med 20 nye smittede de seneste syve dage i træk.

På rådhuset er man opmærksom på de to sogne.

"Da de ikke har opfyldt alle kriterierne, så er der et stykke vej, men det kan hurtigt ændre sig, så vi holder øje. Lige nu er der smitte i hele kommunen, uanset hvilket sogn man bor i, så vi kan ikke opfordre nok til, at alle lader sig teste, uanset hvor de bor i kommunen," siger Helene B. Rasmussen.

Brev fra borgmesteren Mandag tikkede der et brev ind i e-boksen hos alle borgere over 15 år med en stærk opfordring fra borgmester Hans Toft (K).

"Smitten er steget meget hurtigt i de sidste dage. Gentofte Kommune er nu blandt de 10 kommuner med højeste smittetal, og flere sogne i kommunen er i risiko for at blive lukket ned (...) vi opfordrer derfor til, at alle børn over to år, unge og voksne bliver testet regelmæssigt og i øvrigt følger myndighedernes anvisninger, så vi gør, hvad vi kan, for at få stoppet spredningen af smitte."

Gentofte Kommune har været i dialog med Region Hovedstaden i forhold til at forberede dem på en øget efterspørgsel på pcr-test i Byens Hus på Hellerupvej. Samt været i kontakt med Copenhagen Medical, der har kviktest i Gentoftehallen.

"Vi har orienteret dem om vores opfordring til borgerne om at blive testet. Gentoftehallen har kapacitet til at teste 6.000 mennesker om dagen og har 24 spor åbne, så det går hurtigt," siger socialdirektør Helene B. Rasmussen.

