Smitten stiger igen i Gentofte

Gentofte har nu landets 8. højeste smittetal. I øjeblikket er det Gentofte Sogn, der topper og må lukke, hvis tallene fortsætter med at stige

Villabyerne - 26. maj 2021 kl. 09:21 Af Jesper Bjørn Larsen

For 14 dage siden kunne Villabyerne fortælle den glade nyhed, at smitten var aftagende efter et par nervøse uger, hvor Gentofte havde balanceret på kanten af en nedlukning. Men nu ser det ud til, at det atter går i den forkerte retning.

Tirsdag havde Gentofte Sogn som det mest ramte sogn i Gentofte Kommune en incidens på 316 smittede pr. 100.000 borgere. Hvis det når op på 500, skal sognet lukke. Det testkorrigerede incidens­tal for hele kommunen lød tirsdag på 145. Hele kommunen skal lukke ned ved 250.

Tallet 145 placerer lige nu Gentofte som kommunen med landets 8. højeste smittetal.

"Vi har ingen pejlinger på, hvorfor smitten stiger lige nu. Det, vi får at vide fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er, at smitten i Gentofte er bredt fordelt på alle aldersklasser. Den er ikke knyttet til et bestemt segment eller en bestemt begivenhed. Folk bliver typisk smittet gennem deres familie- og bekendtskabskreds," siger Helene B. Rasmussen, direktør for Social og Sundhed.

Hun kommer med en appel til alle Gentoftes borgere.

"Vi har set en stigende tendens i hele kommunen fra 17. maj, så vi opfordrer folk til fortsat at lade sig regelmæssigt teste. Vi skal have bremset smittekæderne, så tendensen ikke fortsætter. Gentofte-borgerne var gode til at følge opfordringen i bededagsferien, nu vil vi gerne have, at folk tager en testrunde mere," siger Helene B. Rasmussen.

Her kan du blive testet Du kan tage en PCR-test i Byens Hus. Der er åbent tirsdag, torsdag og søndag kl. 8-13.45. Og mandag, onsdag, fredag og lørdag kl. 15.30-21. Husk tidsbestilling via coronaprover.dk.

Du kan tage en kviktest i Gentoftehallen. Her er der åbent alle ugens dage kl. 8-20, og der er ingen krav om tidsbestilling.