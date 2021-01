Se billedserie 'Hejsa, her i Humlebien sparer vi på energien', står der på det store klistermærke på gulvet. Foto: Kathrine Albrechtsen

Små agenter på jagt efter energisyndere

Med kampagnen 'Energibesparelser i børnehøjde' forsøger Gentofte Kommune at så et tidligt frø, så børnene på den lange bane får en bevidsthed om energispild og -besparelser

12. januar 2021

"Hvordan kommer der elektricitet ud af stikkontakten?" spørger pædagog Christina Højland Knudsen de ni børnehavebørn, som har dannet rundkreds på gulvet.

I hånden har hun en saks, der klipper en skabelon med fire runde hjørner ud. Med en knappenål samler hun de fire hjørner på midten, der bliver sat fast på en tynd pind, og en lille vindmølle tager form.

"Når det blæser, drejer vingerne rundt og laver energi og elektricitet til vores stikkontakter," forklarer Christina Højlund Knudsen, mens hovederne omkring hende nikker.

"Nu er det jeres tur til at lave en vindmølle."

Daginstitutionen Humlebien i Hellerup har sagt ja til at deltage i Gentofte Kommunes kampagne 'Energibesparelser i børnehøjde', hvor børn og personale skal lære, hvordan man kan spare på energi og vand ved små ændringer i hverdagen.

Det er de største børnehavebørn på 5-6 år, som bliver uddannet til små energiagenter på jagt efter energispild både i daginstitutionen og derhjemme. Også personalet skal være ambassadører over for børnene og udvise gode energivaner.

"Når fjernsynet hjemme hos mig lyser rødt, så ligger det lysvågen hele natten og bruger energi. Så vi skal huske at lukke dets øjne ved at slukke for kontakten," forklarer Christina Højland Knudsen, som er blandt de pædagoger, der skal afprøve kampagnen, før erfaringerne bliver delt med de andre stuer.

Over to måneder har hun lært børnene, hvad energi er og hvor det kommer fra. At visualisere energi ind i et børneunivers lyder som en udfordring, men her får Christina Højlund Knudsen hjælp fra konsulenthuset Viegand Maagøe, som har udviklet adfærdskampagnen og undervisningsmaterialet, som ni institutioner i Kolding Kommune allerede har gennemført med stor succes.

I første omgang kommer kampagnen ud til fem af Gentofte Kommunes børnehaver, men tanken er, at arbejdet med energiadfærd skal bredes til flere daginstitutioner. Og på sigt resten af de kommunale institutioner.

Nysgerrige sammen Hvad er energi, og hvor kommer det fra, var et af de første spørgsmål, som Christina Højlund Knudsen stillede børnene. Deres første svar var "slik" og "motion", fortæller hun og griner.

Energi er også et komplekst emne at omsætte til børneniveau, men ved at indkredse det til fire områder; varme, vand, elektricitet og lys, og hvor teori og øvelser altid bliver efterfulgt med leg, forsøger pædagogerne at visualisere det abstrakte ned til noget helt konkret.

Blandt andet har børnene gnedet balloner i håret for at se, at elektricitet ikke er gult og lyner, men derimod er usynligt. Og at en dynamolygte får lys, når vindmøllen drejer rundt.

Undervejs har der været mange spørgsmål fra børnene. Både nogle Christina Højland Knudsen kunne svare på, andre måtte hun sammen med børnene google sig frem til.

"Børnene har syntes, at det var enormt sjovt, at vi sammen var nysgerrige," siger hun, som også har været i løbende dialog med konsulenterne bag kampagnen, der har hjulpet med svar til børnene.

Plante et frø tidligt Det var Heidi Nelbom, projektleder i Gentofte Ejendomme, som i sin tid stødte på projektet og kontaktede konsulenthuset,

"Vi kan lave mange tekniske indsatser for energibesparelser, men det kan sjældent stå alene og kræver en fælles indsats og adfærdsændring for at få det gennemført. Det ved projektet, som tiltalte mig, var, at man planter frøet så tidligt og skaber en bevidsthed hos børnene på den lange bane om, hvad de selv kan gøre," siger hun.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune, Karen Riis-Kjølbye (K), er enig.

"Hvis vi skal fastholde de gode indsatser med at reducere energispild i institutionerne, er det vigtigt at have et konstant fokus på energiadfærden. Ved at engagere børnene i aktivt at hjælpe til med at stoppe energispild, kan vi gennem en fælles indsats opnå energibesparelser. Derudover giver vi gode energivaner videre til børnene, som de forhåbentligt tager med hjem til familien og videre i livet," siger hun.

Sluk for vandet For målet er, som både Karen Riis-Kjølbye og Heidi Nelbom kommer ind på, ikke energibesparelser i sig selv, men processen, samtalerne og den langsigtede bevidsthed, man kan give børnene.

Og det kan Christina Højlund Knudsen allerede mærke.

"Efter temaet med vand er børnene blevet meget opmærksomme på at slukke for vandet, der ikke må stå og løbe, når de vasker hænder, eller når de børster tænder derhjemme," siger hun.

Og det er ikke kun i daginstitutionen, de skal bruge deres nye evner som energiagenter. Med ræven Snif, som i disse coronatider er blevet erstattet med et lamineret billede, kommer han på skift hjem til børnene, hvor de sammen skal opsnuse energisyndere.

"Børnene er virkelig gode til at tage denne nye viden til sig, og forældrene fortæller, at de tydelige kan mærke, at der nu bor en energiagent i hjemmet, som undersøger alt fra løbende vandhaner til tændte fjernsyn. Forhåbentlig smitter de nye gode vaner også af på resten af familien," siger Christina Højlund Knudsen.

Christina Højlund Knudsen, pædagog i Humlebien