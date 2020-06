Se billedserie En boksering og boksetræning kan noget særligt, og mange flere bør træne og leve som en champ, mener den bokseglade skuespiller Julie R. Ølgaard og eks-prof Ashira Oure, der sammen har lavet et nyt træningskoncept. Foto: Peter Klar

Slut med kagearme: Træn, lev og tænk som en champ

Skuespiller Julie R. Ølgaard og eks-prof Ashira Oure, som driver bokseklub i Waterfront, har startet nyt koncept, der kombinerer boksning med sundhedstjek og andre træningsformer

George Foreman og Muhammad Ali slog på tæven i ramme alvor i deres mytiske boksekamp iscenesat som 'The Rumble in The Jungle' under nattehimlen i Zaire i 1974.

I det, man så må kunne kalde 'The Rumble at the Waterfront', har skuespiller Julie R. Ølgaard og eks-bokser Ashira Oure denne fredag eftermiddag indtaget den ægte podium-boksering, som i disse coronatider er sat op uden for shoppingcentret i Hellerup, beskyttet mod det danske vejr af presenning.

Solen skinner, og bokserne kommer med fred, men magien ved at stå på kanvassen i frisk luft omgivet af tove og hjørne-pads er den samme.

En boksering og boksetræning kan noget særligt, og mange flere bør træne og leve som en champ, mener de.

Sundt og progressivt liv Derfor er de gået sammen om et nyt træningskoncept, Boxing Training Lab, i Ashiras bokseklub Ashira Oure Boxing Club 2900, som holder til i Well-come Fitness i Waterfront.

"Målet er at ændre folks livsstil indefra og ud, gøre dem stærkere og sundere både fysisk og mentalt - og derved undgå for eksempel livsstilssygdomme. Vi vil inspirere folk til at leve et sundere og mere progressivt liv. Mænd og kvinder, unge, modne og ældre. Der er plads til alle, fordi vi laver skræddersyede træningsprogrammer på baggrund af sundhedstjek og med hjælp af en læge, der følger træningen," fortæller Julie.

Ret ryg og helt klar Hun gik til boksetræning hos Ashira første gang for 13 år siden, fordi hun havde tabt et væddemål.

"Men jeg elskede det fra dag 1 og har boksetrænet siden. Nu har jeg endda uddannet mig til boksetræner for at tage det hele til et nyt og mere seriøst niveau. Ashira og jeg har en god kemi og blev gode venner. Nu har vi lagt vores kompetencer sammen."

Julie trækker på sine erfaringer som skuespiller og på, hvordan boksning har lært hende at være til stede i nuet og altid yde sit bedste i enhver situation, for "quitting is not an option," som hun siger.

"Det er den fedeste følelse at mærke, hvordan man bliver bedre i en boksering. Jeg bruger tit følelsen, når jeg skal ind til en casting eller et møde. Jeg har måske haft en dårlig dag, og nu skal jeg ind og levere en præstation. Så står jeg lige i nogle sekunder og går ind i mig selv og føler, at jeg er inde i ringen. Det lyder åndssvagt, men bagefter er ryggen bare mere ret, og jeg er helt klar."

The African Warrior Som amatørbokser repræsenterede Ashira Kenya ved OL i Barcelona i 1996. Han stoppede som professionel i 2012, men lever og træner stadig som en champ,

Ifølge Julie er han nærmest af princip altid i bedst form af alle i klubben, selv om han nu har rundet 50 år.

'The African Warror', blev han kaldt, da han i seks år fra 2002 var i stald hos den berømte promotor Don King, der havde ført Mike Tyson frem.

Ashira blev dobbelt verdensmester og huskes derudover af mange for en forgæves, dramatisk VM-udfordring af Mikkel Kesslers senere overmand, waliseren Joe Calzaghe i 2005 over fulde 12 runder i supermellemvægt.

Hvilket tal er dommeren kommet til?

Den vigtigste lektie i boksning er en lektie for livet.

"Boksning lærer dig at være fuldstændig disciplineret og fokuseret - og at gøre alt for at komme på benene igen. Hvis du mister koncentrationen i et splitsekund, bliver der sort, og når du vender tilbage til verden, kan du høre dommeren sige et tal. Jeg har prøvet at blive knockoutet. Jeg hørte ikke dommeren tælle til 1 og 2, men jeg hørte ham sige 3. Det var fint. Det med tallene var noget, vi trænede hele tiden. Træneren sagde: Indtil 4 er det op at stå med det samme. Så er du ok. Hvis du hører 6, er det lidt sent. Du er nødt til at gøre noget. Kom op, hvis du kan. 8? Uh, det er ikke godt! Spyt tandbeskytteren ud og vind tid!"

Kæmp mod dig selv og lev længe Ashira griner. Han har mange historier i handsken fra kampe og sparring med nogle af verdens bedste. Blandt andet har han sparret med en af boksehistoriens allerbedste, Floyd Mayweather Jr., og danske Mikkel Kessler, der også har besøgt hans klub i Hellerup.

Det samme har de to sværvægtslegender Evander Holyfield og Tim Witherspoon, begge verdensmestre flere gange.

"'Come to Denmark, make it happen', sagde jeg i telefonen, da jeg overtalte dem til at komme. Og det gjorde de," siger Ashira.

Gode ting kan lade sig gøre, når man forsøger. Nu vil han gerne vise sit gamle boksemiljø, hvordan man kan lave en ny type boxing gym, der passer til moderne livsstil og moderne menneskers behov.

"I stedet for at blive i stand til at kæmpe mod andre, bliver du i stand til at kæmpe mod dig selv - og leve et langt og sundt liv."

Fremgang kan måles Et træningsforløb - indtil videre udendørs - varer 10 uger, og der kører flere hold forskudt fordelt på ugens dage.

Halvdelen af holdet træner boksning i ringen, halvdelen træner styrke og kredsløb mv. i det fri. Halvvejs gennem træningen bytter man rundt.

Øvelser skifter fra gang til gang, så det ikke bliver ensformigt. Der er romaskine i en container og diverse sandsække at slå på.

Der er sundhedstjek på første træningsdag, midt i forløbet og til sidst. Blodtryk, metabolisk alder, BMI, fedtprocent, blodsukker, vægt og kropsanalyse bliver kombineret med fysiske tests som armbøjninger, pull-ups, squats og sprints.

Det er umuligt at gemme sig.

Træt og glad "Det gælder om at komme ud af sin komfortzone og skubbe til sine grænser indefra. Boksning er en af de bedste motionsformer, fordi du træner hele kroppen. Det er uundgåeligt at forbedre sig. Det bliver en livsstilsforandring. Du kan ikke bare gå tilbage til en normal og dårligere livsstil efter at have trænet sådan her i 10 uger. Du får automatisk lyst til at være bedre, end du var før. Det er en stor inspiration. Du kommer træt hjem og var ikke den bedste til træning, men du er glad, for du er bedre, end du var i sidste uge, og den udvikling vil du gerne fortsætte," siger Julie.