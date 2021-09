Se billedserie Aja Bugge er trist over, at Schæffergården ikke kan fortsætte som hotel- og konferencecenter, men hun er trods alt glad for, at stedet kan køre videre i en ny form. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Slut med hotel- og konferencecenter

Ejerne af Schæffergården omlægger driften, så en ekstern forpagter nu står for selskabsforretningen. Hotelværelser vil blive lejet ud som studieboliger

Villabyerne - 08. september 2021

"Schæffergården er desværre midlertidigt lukket. Vi modtager ingen reservationer."

Sådan står der, når man går ind på hotel- og konferencecentrets hjemmeside, hvilket har fået rygterne om en konkurs til at svirre.

Men dem kan Aja Bugge, generalsekretær i Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, der siden 1948 har ejet Schæffergården, mane i jorden.

"Vi er ikke gået konkurs. Men lige som alle andre i hotel- restaurations- og konferencebranchen er vi blevet ramt hårdt af coronakrisen. Derfor har det været nødvendigt at foretage flere ændringer. Efter at have arbejdet non stop på det i længere tid, har vi fundet en model for, hvordan vi kan køre stedet videre, og det er jeg både glad og lettet over," siger Aja Bugge, der sammen med økonomichefen og den tekniske leder er de sidste fastansatte på Schæffergården.

Alle andre er blevet opsagt, herunder den tidligere direktør Peter Feddersen, der for præcis et år siden udtalte følgende til Villabyerne:

"Vi kan ikke køre sådan her i længere tid, men vi er ikke lukningstruet. Hvis det her fortsætter i længere tid, må vi ændre vores koncept. Lige nu kan vi sagtens tilpasse vores omkostninger til den omsætning, vi står med, men på et eller andet tidspunkt kan vi ikke gøre det længere. Så må vi til at træffe nogle svære valg og kigge på vores forretningsmodel, evt. lukke ned for dele af vores forretning."

Slog benene væk Den profetiske udtalelse faldt på et tidspunkt, hvor Schæffergården lige var genåbnet på vågeblus efter en længere nedlukning. Så kom den anden nedlukning i december 2020, og den slog benene væk under Schæffergården, der aldrig genåbnede.

"Det er frygtelig trist, at vi har måttet sige farvel til så mange dygtige medarbejdere. Men jeg er samtidig glad for, at fondet stadig er her. At vi stadig har muligheden for at fremme samarbejdet og forståelsen mellem Danmark og Norge og at det derfor fortsat vil være muligt at komme til koncerter, forfatterbesøg og kulturarrangementer på Schæffergården," siger Aja Bugge.

Det vil også fremover være muligt at afholde fester, selskaber mv. på Schæffergården, men det sker nu gennem den nye forpagter KBH Gastro.

Mødelokalerne på Schæffergården vil blive lavet om til kontorer, som man kan leje.

Ud af de i alt 74 hotelværelser vil en del af dem lejes ud som studieboliger, mens resten vil benyttes til at huse norske stipendiater som før.

Der er ifølge Aja Bugge allerede genåbnet for den nye brug af Schæffergården.

