Søren Skram er nu tilbage i lejligheden i Hellerup, hvor både skærm og tv-udbud er noget større, end det var på Tranehaven.

Slap fritid: Søren Skram undrer sig over forholdene på Tranehaven

Søren Skram var glad for genoptræningen på Tranehaven, men kedede sig bravt, når den var overstået

Villabyerne - 20. august 2020 kl. 12:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søren Skram fra Hellerup har efter et sygdomsforløb været på et genoptræningsophold på Tranehaven i tre uger. Han er fortsat tilknyttet stedet i form af træning et par gange om ugen, men bor nu hjemme.

Han har været meget glad for både træning og personale på stedet, men undrer sig over forholdene i tv-stuen.

Han boede selv på 1. sal. Og i tv-stuen hang et 32-tommers tv, hvis størrelse alene gjorde det vanskeligt at se. Tv'et kunne kun tage DR1 og DR2, så for at udvide repertoiret var der også indkøbt en dvd og samlet lidt film, man kunne se. Desværre var et kabel til dvd'en forsvundet i forbindelse med noget flytning, og ifølge Søren Skram var meldingen, at det havde manglet længe.

Da dokumentarudsendelsen om kritisable forhold på to plejehjem i Århus løb over skærmen, var det noget af interesse for både personale og beboere. Derfor havde en medarbejder på stedet på eget initiativ taget sin bærbare computer med, som blev tilsluttet, så de kunne se udsendelsen, der blev vist på TV2.

Søren Skram spørger, om man ikke kunne gøre lidt mere ud af fritidstilbuddet på Tranehaven. Købe en fladskærm af en vis størrelse og give mulighed for, at man kunne se lidt flere kanaler eller f.eks. Netflix eller Youtube.

Fritiden udgør langt de fleste timer i et genoptræningsophold og Søren kedede sig så meget, at det meste af tiden gik med at sove.

Det bliver bedre På Tranehaven er man lige nu i gang med en større modernisering og ombygning. Så i en ikke alt for fjern fremtid tegner det til, at forholdene bliver bedre, også når det gælder adspredelse uden for træningstiden. Når arbejdet med at renovere Tranehaven er færdigt, vil der nemlig være enestuer med TV og mulighed for streaming.

"Ombygningen har desværre i en periode påvirket TV-forbindelsen i TV-stuen, og medarbejderne - som læseren har bemærket - har derfor forsøgt at finde alternative muligheder for at se TV. Forbindelsen er oppe at køre igen, og medarbejderne holder løbende øje med signalet," skriver Susanne Andersen, afdelingschef i Pleje og Sundhed i et svar til Villabyerne.